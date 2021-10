Navngitt som gjerningsmann: – Jeg våknet opp og hadde fått meldinger fra folk som spurte, er det virkelig deg?

Yousef Al-Nahi har tidligere en rekke ganger vært i media, med sterk kritikk av både islamistiske og høyreekstreme miljøer. Likevel var han blant flere som ble beskyldt for å være gjerningsmannen, før politiet navnga Espen Andreas Bråthen.

– Jeg våknet opp i dag tidlig og hadde fått flere meldinger fra folk som spurte, er det virkelig deg?, forteller han.

Meldingen hadde rukket å spre seg i flere Facebook-grupper.

– Vi har jo barn, og noen av gruppene det er spredd i er ganske høyreekstreme. Så man vet jo aldri hva de kan finne på. Vi har hatt noen ubehagelige samtaler før, og har hatt folk som har stått utenfor hos oss tidligere. Det er noe vi ønsker å unngå.

Tidligere torsdag skrev faktisk.no om at flere andre har blitt utsatt for det samme.

– En forferdelig feil

Mannen som skrev innlegget beklaget sterkt da han forsto at det var bygget på en misforståelse, og Al-Nahi har godtatt beklagelse.

– Det var en veldig fin beklagelse, så jeg har sagt at jeg har godtatt det, sier Al-Nahi.

Mannen har fortalt at han trakk helt feil slutning, etter å ha lest en artikkel hos Resett hvor de navnga flere som har konvertert til Islam.

Når Dagsavisen Fremtiden tar kontakt med mannen, er han også veldig lei seg.

– Jeg har misoppfattet artikkelen til Resett, og det jeg skrev i tråden jeg har slettet så snart jeg så at jeg hadde gjort en forferdelig feil. Jeg hadde falt for en illusjon, og begått en feil med mye større konsekvenser enn jeg ante, sier mannen.

– Veldig stor respekt for ham

I artikkelen hos Resett navngis ikke Al-Nahi som gjerningsmann, men mannen tolket det som klart, ut fra flere forhold som ble nevnt.

– Jeg har familie på Kongsberg, og var veldig lei meg og sjokkert selvfølgelig. Jeg både googlet og så igjennom avisene, og da fant jeg denne artikkelen på Resett, som jeg nesten aldri leser. Der kom jeg over artikkelen som het Konvertittenes plass i Islam. Al-Nahi ble nevnt, og det var en lenke til en gammel artikkel i Dagsavisen om ham. Jeg forsto det sånn at Resett etablerer at det er ham, forklarer mannen.

Mannen sier han fra før har hatt svært stor respekt for Al-Nahi, og ble svært forskrekket da han trodde det var han som sto bak angrepene.

– Jeg er ikke til høyre på det politiske spekter, og derfor er det et stort paradoks at jeg i gjengivelser framstår som en mann med høyreekstreme holdninger. Jeg har også veldig stor respekt for Al-Nahi. Han har vært en strålende figur i norsk samfunnsdebatt, og at han gjort en utrolig dyktig og var jobb i å bygge bru. Derfor skrev jeg at jeg var sjokkert over at han hadde gjort det, og at det måtte være en forferdelig personlig tragedie.

Lurås: – Misforstår radikalt

Helge Lurås, redaktør for Resett, har ingen forståelse for at hans artikkel kan ha ført til spekulasjoner om hvem som er gjerningsmannen.

– Det kommer helt tydelig fram at ingen av dem som var nevnt er gjerningsmannen, og de som er nevnt er eksempler på prominente konvertitter. At noen misforstår en tekst så radikalt kan ikke en tekstforfatter ta ansvaret for, sier Lurås.

– Hvorfor er Al-Nahi relevant i denne sammenhengen, når han har jobbet aktivt imot islamisme?

– Har du lest teksten? Da er spørsmålet helt unødvendig, og det vet du selv. Teksten handler om hvilken rolle konvertitter har. Det er en analytisk gjennomført tekst. Han er referert i en tekst i Dagsavisen som Norges mest kjente konvertitt, så da er det helt naturlig å trekke fram ham som et eksempel i den saken, svarer Lurås.

Arendalsuka 2019: Resett og Ytringsfrihetsforbundet Resett-redaktør Helge Lurås har ingen forståelse for at noen kan mene at det framstår som Yousef Bartho Al-Nahi er gjerningsmannen, basert på hans kommentar. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Flere har blitt navngitt

I en artikkel skriver Faktisk.no at flere personer har blitt navngitt som gjerningsmenn.

Ifølge deres artikkel begynte rykter om hvem gjerningsmannen er umiddelbart å svirre etter hendelsene i Kongsberg, både i Norge og i andre land. En mann fra Kongsberg ble raskt navngitt, og navnet hans spredde seg raskt på internett. En tysk mann som lager videoer på YouTube har også blitt navngitt som gjerningsmann og en amerikansk komiker har blitt navngitt.

Nina Karstensen Bjørlo, leder av Felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt, sier de også har fått med seg mange rykter i sosiale medier.

– Folk må forholde seg til det vi til enhver tid gir av informasjon. Det er korrekt informasjon, sier hun.