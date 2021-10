Fikk besøk av den siktede: – Han virket ikke frisk

Det er 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet etter hendelsen på Kongsberg onsdag kveld. Politiet opplyste onsdag morgen at siktede er dansk statsborger, som har konvertert til islam.

Oussama Tlili er styreleder i Kongsberg Islamsk Kultursenter. Da Dagsavisen Fremtiden pratet med ham torsdag morgen, sa han at gjerningspersonen trolig ikke var blant moskeens medlemmer, men da siktedes identitet ble kjent torsdag ettermiddag, dro Tlili kjensel på ham.

Mannen hadde nemlig vært innom to, tre ganger for noen år år tilbake. Tlili forklarer at det sjelden er personer med skandinavisk opphav innom moskeen.

– Mannen gjorde inntrykk fordi han kom utenom bønnetid og påsto at han var muslim, men det ble raskt tydelig at han manglet grunnleggende kunnskaper om islam.

Denne moskeen i Kongsberg besøkte siktede Espen Andersen Bråthen for noen år tilbake. Styreleder i moskeen, sier mannen gjorde et inntrykk. (Hina Aslam)

Religiøs åpenbaring

Styreleder sier at mannen fortalte at han hadde fått en slags religiøs åpenbaring.

– Han fortalte at han hadde fått beskjed fra oven om at han skulle formidle et budskap til hele verden, forklarer Tlili, men forteller at han ikke husker hva denne åpenbaringen konkret gikk ut på.

Men det ble vanskelig for moskeen å hjelpe mannen.

– Han virket ikke frisk. Det var vanskelig å ha en vanlig samtale, for han snakket usammenhengende.

– Vurderte du på det tidspunktet å melde fra til politiet?

– Nei, for jeg oppfattet ham ikke som farlig eller som at han hadde voldelige tendenser.

Lys, bamser og blomster er satt ut i Kongsberg for å vise støtte til de berørte av angrepet onsdag. (Hina Aslam)

Bekymret for muslimer i Norge

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt opplyste at de tidligere har fått flere bekymringsmeldinger knyttet til radikalisering om mannen som er pågrepet.

– Vi har fulgt opp de meldingene som har kommet og har ikke fått noen meldinger i 2021 rundt radikalisering, forklarte Sæverud.

Selv om motivet for angrepet ikke er kjent, er Tlili bekymret for hvordan angrepet vil påvirke muslimer i Norge.

– Jeg er redd for hvilke konsekvenser det kommer til å ha for muslimer i Norge. Det er forståelig at folk reagerer når man får med seg at det er en konvertitt som står bak den grusomme handlingen, men jeg håper folk besinner seg.

– Kan ikke forenes med islamske holdninger og lære

Kommunikasjonsansvarlig for Islamsk Råd Norge, Mustafa Mahmood, kondolerer til etterlatte etter angrepet i Kongsberg, og understreker at det som har skjedd ikke er forenlig med islam.

– Dette er handlinger som er gjort av et enkeltindivid, og handlinger som ikke kan forenes med islamske holdninger og lære. Våre dypeste kondolanser går til de som har mistet sine nære, sier han.

Mahmood understreker at Islamsk Råd Norge jobber aktivt mot radikalisering, og samarbeider med andre aktører i samfunnet om det.

– Det er et felt vi jobber mye med. Vi er med i en referansegruppe sammen med andre aktører, og samarbeider tett med politiet og PST. Det er viktig at både vi og andre jobber imot radikalisering, sånn at dette ikke skjer igjen, sier han.

Mustafa Mahmood, leder for Islamsk Råd Norge, tar sterk avstand fra angrepene i Drammen i går. (Islamsk Råd Norge)

– Viktigere å holde dørene åpne

Kongsberg Islamsk Kultursenter, som er Kongsbergs eneste moské, utelukker ikke hevnaksjoner mot moskeen fra høyreekstreme grupper, og har foreløpig valgt å holde stengt torsdag. De vurderte imidlertid fortløpende om den kan åpnes.

Mahmood i Islamsk Råd Norge sier at så fremt det er forsvarlig, ser han det som særlig viktig at moskeer holder åpent etter det som nå har skjedd.

– I tider som dette er det desto viktigere å holde dørene åpne for å ivareta de som trenger det mest. Så holder moskeene tett samarbeid med det lokale politiet, og gjør nøye vurderinger for å ivareta sikkerheten, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen