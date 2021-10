37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for de fem drapene på Kongsberg

I juli 2020 ble Espen Andersen Bråthen dømt til seks måneders besøksforbud i Kongsberg og Eiker tingrett etter å ha kommet med drapstrusler mot familien.

I mai samme år tok han seg inn i foreldrenes hus og truet med å drepe sin far. I politiets anmeldelse står det blant annet at han gikk rundt i huset selv om de ba ham forlate stedet, heter det i dommen.

Han skal ha kommet med trusler og la igjen en Colt revolver kaliber 4,5 mm på foreldrenes sofa før han gikk. Ifølge anmeldelsen så revolveren ut som et funksjonelt våpen.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt bekrefter til NRK at 37-åringen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Ifølge politiadvokaten starter dette arbeidet torsdag.

I 2012 ble mannen dømt til 60 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år for tyveri og bruk av narkotika.

Ifølge dommen brøt han seg inn i Norsk Bergverksmuseum en natt i mai samme år ved å knuse et vindu. Samme kveld kjøpte han to gram hasj i Kongsberg sentrum.

I dommen fra Kongsberg tingrett fremgår det at han var tidligere dømt for lignende forhold, men at det var så lenge siden at det ikke fikk betydning for straffeutmålingen.

Til Nettavisen sier en venn av siktede at han varslet politiet om mannen i 2017. Da hadde Bråthen lagt ut to videoer på YouTube, der han kom med trusler om at han skulle gjøre noe. Videoen er i dag avpublisert.

