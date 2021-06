Airbnb har skjult flere alvorlige sikkerhetsproblemer

Utbetalinger, meklinger og konfidensialitetsavtaler skal ha hjulpet Airbnb med å unngå søksmål og gransking av sikkerhetsspørsmål, melder Bloomberg. Saken er også omtalt i Business Insider.

Konsekvensene av en slik strategi er at tilsynsmyndigheter, forskere og publikum har hatt lite innsyn i omfanget av sikkerhetsproblemer som involverer Airbnb, og at domstoler ikke har hatt muligheten til å avgjøre hvem som skal holdes juridisk ansvarlig, i følge Bloomberg.

Blir tvunget til mekling

Airbnb bruker rundt 50 millioner dollar i året på å kompensere gjester og verter som har hatt dårlige opplevelser. En kvinne mottok et oppgjør på syv millioner dollar etter at hun ble voldtatt.

Selskapet fortalte Bloomberg at færre enn 0,1 prosent av oppholdene involverte sikkerhetsproblemer, at de fleste utbetalinger håndterer krav om skade på eiendom, og at sekssifrede utbetalinger er «usedvanlig sjeldne.» Men med 193 millioner netter booket i 2020, kan det bety at 193.000 opphold kan ha involvert sikkerhetsproblemer.

Airbnb har unngått søksmål og offentlig gransking av sikkerhet ved å inkludere en obligatorisk konfidensialitetsavtale i tjenestevilkårene. Slike betingelser forhindrer gjester og verter å saksøke selskapet i retten, der bevis blir offentliggjort.

De blir i stedet tvunget gjennom et meklingssystem som er finansiert av, og ofte favoriserer selskaper. I en slik mekling holdes saksbehandlingen konfidensiell. Airbnb nekter å kommentere bruken av meklingssystemet.

Flere farlige hendelser

Airbnb har håndtert en rekke farlige hendelser opp gjennom årene. Bloombergs rapportering viser at Airbnb unngikk gransking av alvorlige hendelser som involverte gjester og verter, inkludert mange påstander om seksuelt overgrep og en drapssak. Dette har tvunget selskapet til å slå ned på såkalte «festhus» og øke innsatsen for å holde gjester og verter trygge.

Tidligere ansatte forteller om tilfeller der de måtte gi råd til gjester som gjemte seg i garderober eller løp fra bortgjemte hytter etter å ha blitt overfalt av vertene. Noen ganger var også gjestene gjerningsmenn, som i en hendelse da en gjest ble funnet naken til sengs med vertens syv år gamle datter. Ansatte har måttet ansette mannskap for å rense blod fra tepper, dekke kulehull i vegger og forholde seg til verter som har oppdaget oppdelte rester av mennesker i leiligheten.