De inntar hus, låver og biler, og spiser opp korn og høy, og har ødelagt møbler og inventar. De er til og med funnet inne i fisker.

Bønder i Australia trodde det endelig var tid for en god sesong, etter å ha blitt rammet av både tørke og flom de siste årene – noen av dem også av skogbranner. Men nå rammes landbruket øst i landet av enorme mengder mus. Bønder forteller at det ser ut som bakken beveger seg, men i realiteten er det tusenvis av mus som roterer rundt. De forteller om enorm stank, både av museurin og døde mus som er fanget.

– Jeg sover nesten ikke, blir paranoid. Jeg hører dem i veggene og i taket. Jeg bruker i alle fall en time hver morgen og kveld på å plukke opp døde mus, forteller en australsk bonde til The Guardian.

Verst rammet er landsbygda i delstaten New South Wales, men også Victoria og Queensland er hardt rammet.

Måtte kaste alt

En kvinne i småbyen Tallimba i New South Wales forteller at hun dro på ferie i fire uker. Da hun dro hadde det vært noe mus der, og hun fikk naboer til å sjekke boligen underveis. Men i fire dager hadde det ikke vært noen innom. Etter de fire dagene hadde noen i familien åpnet døra. Synet som ventet var tusenvis av mus i huset.

Musene hadde tygd seg gjennom teppet, det var museavføring overalt, de hadde ødelagt alle skap på kjøkkenet fordi treverket hadde svellet av urin, det var musereir i sofaen. Alt måtte kastes ut. Forsikringen dekker ikke tapene, forteller hun til The Guardian.

Bonde Col Tink har aldri opplevd en så ille museinvasjon som nå. Her fanger han og barnebarnet mus på gården i Dubbo, New South Wales. (SAEED KHAN/AFP)

Bonden Colin Tink (63) har drevet landbruk hele livet og forteller til The Washington Post at han aldri har opplevd noe lignende – han har heller ikke opplevd en tørke som den som var før regnet kom.

Han har laget en stor musefelle av en konteiner. Han lurer musene inn i konteineren ved å legge ut korn. Deretter kostes musene over i et vannbad i den ene enden av konteineren, der de drukner i vann og et tynt lag med oppvasksåpe.

Første kveld fanget de 7.000 mus, dagen etter 3.000. Nå fanger de rundt 1.000 hver kveld.

En annen bonde, Greg Younghusband, forteller at huset var invadert, musene var i sengene, sofaen, ødela vaskemaskinen, tørketrommelen, kjøleskapet og kaffemaskinen.

– Du blir ikke kvitt lukta, for de dør i veggene. De dør under stekeovnen. Det er den verste lukta du kan tenke deg. Det er utrolig, forteller han.

Overskudd av korn

Museinvasjon er ikke helt uvanlig i Australia, og kommer omtrent hvert tiår, men mange mener denne er verre enn de kan huske å ha opplevd. Denne gang kom det etter at mye regn etter tørke skapte et stort overskudd av korn hos bøndene. Før pleide bønder å brenne opp overskuddet av korn, men nå har man begynt å så nye avlinger på de gamle stilkene på bakken, blant annet av miljøhensyn. Overskuddet av kornet som er blitt liggende har skapt masse mat og gjemmesteder for musene.

Det begynte for flere måneder siden, og har bare blitt verre og verre. Mus formerer seg veldig raskt: De kan starte reproduksjon allerede seks uker gamle. Et svangerskap tar tre uker, så fødes kanskje ti mus. Musa som fødte kan begynne et nytt svangerskap umiddelbart. Fire måneder senere har musene som ble født, fått sine egne avkom. Slik blir antallet større og større etter bare få måneder. Nå er det snakk om mange millioner mus overalt.

Fullt av mus i fisker

Bøndene forteller at det har tatt lang tid før myndighetene har gått inn med hjelp. Bøndene mister store inntekter, ikke bare ved at eiendelene deres blir ødelagt, men ved at de ikke får solgt kornet, som spises opp eller ødelegges av musene.

Nylig gikk delstaten New South Wales ut med en hjelpepakke til bønder der de betaler litt på musefeller og gift. De har også opphevet forbudet mot preparatet bromadiolon i landbruket. Problemet er at dette også kan drepe andre dyr som spiser mus som er forgiftede, fordi stoffet har lang halveringstid i kroppen til musa. Det rammer ikke bare dyr på land. En fisker The Guardian har snakket med, forteller at 90 prosent av fiskene han har fisket fra en elv, har mus inni seg, fordi fisken har spist mus som svømmer i elva.

Musebestanden vil trolig etter hvert bli redusert rett og slett fordi den blir for stor. Når sykdom sprer seg mellom dem, og det blir for lite mat på alle, begynner de å spise hverandre, og starter med de syke og svake, gjerne ungene.

Den australske museeksperten Steve Henry sier dette trolig vi skje, men at dersom mange mus overlever vinteren (det er vinter i Australia nå), vil bestanden eksplodere igjen.

