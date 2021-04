Frelsesarmeen: – Jeg har ikke ord. Det er nesten så jeg begynner å gråte

– Dagen i dag har vært rolig, slår Lill Torunn Løwe, leder for omsorgssenteret ved Frelsesarmeen, fast.

99 familier kom for å hente mat på Frelsesarmeen sin ukentlige matutdeling i Drammen.

– Det er rart å si at vi har hatt en rolig dag nå, siden en rolig dag før pandemien var 50–60 familier som fikk mat fra oss.

Onsdag denne uken var første matutdeling etter påskeferien hos Frelsesarmeen i Drammen. Før påsken måtte de sende flere familier tomhendte hjem igjen. Skjærtorsdag sto Frelsesarmeen frem i Dagsavisen Fremtiden, og ba om hjelp fra både privatpersoner og næringslivet til å dekke behovet for mat til alle som trengte det.

Flere leverte mat til Frelsesarmeen i Drammen kommune. (Foto: Privat)

[ Frelsesarmeen: – Må sende folk hjem uten mat ]

Stort behov for mat

– Før påsken var matlageret vårt tomt. Dette førte til at jeg begynte å tenke på hva som var årsaken til det. Jeg tok en telefon til matsentralen i Oslo og fikk da opplyst at vi har hentet 8,3 tonn mat mer enn det vi hentet i 2019. Da hentet vi 10 tonn mat. I tillegg til det vet jeg jo at vi har kjøpt inn mer mat selv, sier Løwe.

I desember 2020 mottok 619 familier julehjelp fra Frelsesarmeen i Drammen. Av hadde 279 familier aldri mottatt julehjelp før.

– Vi strekker oss langt for å ha nok mat til alle som kommer, men i det siste har pågangen til matutdelingen vært sterkt preget av nye ansikter. Behovet er stort og fortsatt økende. Vi var som mange andre ikke forberedt på at pandemien skulle ha så lang varighet, og har utfordringer med å fylle matlageret. Da jeg dro på påskeferie var det tomme hyller både på tørrvarelageret, kjøl og frys. De siste ukene har det hendt at vi har sendt folk tomhendt hjem, men har da bedt dem om å komme tilbake neste dag, slik at vi kan handle inn mat, sier hun.

Dette bekymrer Løwe, men samtidig er hun glad for at flere privatpersoner og næringslivet nå stiller opp.

Etter at det ble kjent at behovet for mat øker tok flere kontakt med Frelsesarmeen for å hjelpe med å fylle opp matlageret.

[ Håper garasjen full av kaffe skal bidra til å ferdigstille Stronghytta ]

Lill Torunn Løwe, leder ved omsorgssenter til Frelsesarmeen kan endelig gi mat til de som trenger. (Foto: Privat)

Flere bidro

En av dem var Joakim Bjørklund, som startet sin eget innsamlingsaksjon på Facebook. Han klarte å samle inn poser med mat som dekket over halvparten av garasjen hans.

Støtten fra Sparebanken Øst er helt uvurderlig — Leder for omsorgssenter i Frelsesarmeen i Drammen, Lill Torunn Løwe

I tillegg til dette har også Sparebanken Øst sagt at de vil forlenge støtten sin til Frelsesarmeen i Drammen.

Nå klinker de til med å gi 450.000 kroner hvert år i en treårs-periode. Disse midlene er øremerket til matutdelingen, og midlene er hentet fra Sparebanken Øst sitt gaveinstitutt.

[ Strengere restriksjoner i Drammen enn ellers i landet ]

Leder av avdelingen for allmennyttige gaver i Sparebanken Øst, Per-Øyvind Mørk . (Foto: Sparebanken Øst)

Har ikke ord

Leder av avdelingen for allmennyttige gaver i Sparebanken Øst, Per-Øyvind Mørk, sier at de har forlenget støtten fra ett til tre år fordi de vet at pengene er livsviktig for sårbare grupper i samfunnet.

– Vi vet at situasjonen har vært vanskelig for mange på grunn av pandemien, derfor valgte vi å støtte Frelsesarmeen med ytterligere penger for å nå de som trengte det mest, forteller Mørk.

Ifølge Mørk fikk Frelsesarmeen i 2020 tilsammen 900.000 kroner til matutdelingen.

– Sparebanken Øst har vært en viktig bidragsyter til at vi har kunnet hjelpe alle de som ikke har penger til mat. Vi setter stor pris på at de ønsker å delta i dette viktige samfunnsoppdraget. At de fortsatt ønsker å støtte oss og vårt arbeid er helt fantastisk. Jeg har ikke ord. Det er nesten så jeg begynner å gråte, sier Løwe.

Hun legger til at Sparebank Øst har gitt midler til Frelsesarmeen i Drammen siden 2017, og at støtten har vært uvurderlig for dem.

Sparebanken Øst forlenger også avtalen med Frelsesarmeen i Øvre Eiker for en treårs-periode. De kommer til å motta 200.000 kroner hvert år.

[ Hevder spillerne krever at Godsets trener og styreleder må gå: – Ikke fornøyd med svarene vi har fått ]