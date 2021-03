Inviterer til påskepynting av juletreet

Bragernes kirkes ansatte viser et godt eksempel på at man blir kreative i krisetider. Grantreet som tjente som juletre for tre måneder siden, har klamret seg til overlevelse. Nå blir det brukt som påsketre utenfor kirken.

Dagsavisen Fremtiden møter sogneprest Per Erik K. Brodal og kapellan Margrete Schmidt Johansen på kirketrappa.

Kapellan Margrete Schmidt Johansen og sogneprest Per Erik K. Brodal oppfordrer til pynting av påsketreet utenfor Bragernes kirke. (Elisabeth Helgeland Wold)

Kom med pynt!

– Folk kan få henge opp pynt på treet, kanskje med et egg eller noe som er perla eller noe annet, oppfordrer sognepresten, som mener at dette er en måte å samles på, uten å treffes fysisk, som man jo må unngå i disse koronatider.

Hvordan fikk dere ideen til et påsketre?

– Vi kom nettopp ut fra stabsmøte, hvor vi snakket om gjennomføring av påskehøytiden, da ideen om pynting av treet kom opp, forteller Brodal.

Tradisjonen med å henge påskepynt i trær er utbredt utover i Europa, men da dreier det seg jo om løvtrær, ikke et ekte gjenbruks juletre som i Bragernes kirke.

Oppgavene er varierte, og selv om de kanskje passer best for barn og unge. — Margrete Schmidt Johansen, kapellan

– For andre år blir påsken helt annerledes, på grunn av pandemien og smittevernhensyn, derfor er det fint likevel å få til noe som kan gi folk en opplevelse, gi en input til de som ønsker det.

Treet er juletreet som de satt ned foran kirken til advent. Men det er like grønt som det var til jul.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, kanskje det har slått rot?, undrer sognepresten seg, og håper de i Bragernes er inne på noe som sprer glede og samler, selv uten at kirkedøra er fysisk åpen, og uten at man samles mange om gangen.

Påskepynt på det gamle juletreet forand kirken. (Elisabeth Helgeland Wold)

Tradisjon med egg

Margrete Schmidt Johansen har pyntet treet midlertidig, til ære for Dagsavisen Fremtidens lesere, men etterhvert håper hun at folk kommer og henger opp egen pynt.

– Disse fine eggene har en dame på Konnerud strikket, forteller hun, mens hun minner om at egget også symboliserer påskens budskap.

– I vår tradisjon med å gi påskeegg på påskemorgen, er den gamle symbolikken at slik påskeegget åpnes fylt av godteri – slik peker det på den tomme graven der Jesus gir oss evig liv, forteller kapellanen videre.

Men det er ikke bare påsketre og pynting som folk kan oppleve utenfor Bragernes kirke. I kirkeparken blir det også aktiviteter.

– Vi inviterer vi til påskeløype, der vi setter opp seks enkle og hyggelige poster med oppgaver for store og små som kan løses, forteller Schmidt Johansen, og fortsetter;

– Oppgavene er varierte, og selv om de kanskje passer best for barn og unge, kan alle folk i alle aldre bli med på påskeløypa.

Sogneprest Brodal oppfordrer folk til å legge turen sin innom både kirkeparken og treet, og å ta med pynt til å henge opp, eller bare se på det grønne treet, som etter hvert vil bli fargerikt etterhvert som folk henger opp pynt.

– Vi kommer til å ta bilder og legge ut på nettet underveis, lover sognepresten, som ellers forteller om en digital påske også i år.

Per Erik K. Brodal, sogneprest i Bragernes oppfordrer folk til å komme innom treet når de er ute på tur. - Vi vil legge ut bilder etterhvert som det blir pyntet, sier han. (Elisabeth Helgeland Wold)

Nettet leverer påskens budskap

– Vi håper å kunne gi noen gode opplevelser via nettet, både som opptak og live. Vi skal strømme påskenatt og første dag, det blir jo en helt annen nerve i det som er live, det er opplevelsen av her og nå, redegjør Brodal, som likevel kommer til å savne at det er folk i kirkerommet.

– Påsken er ikke avlyst selv om vi ikke kan holde dørene åpne.

Hva kommer du til å savne mest med nok en påske uten folk til stede i kirken?

– Det er jo noe annet å stå der å snakke, og å forholde seg til et kamera, enn det er å snakke til folk i benkeradene. Jeg kommer til å savne menneskene, og en menighet som synger ut i fellesskap. Jeg skulle så gjerne hatt mange folk i kirken, men det er så viktig med hensyn nå, oppløpssida må vi fikse.

Slik blir påsken i de forskjellige kirkene:

BRAGERNES KIRKE:

Nettgudstjenester

Gudstjeneste på palmesøndag kl. 11.00

Skjærtorsdagsmesse kl. 19.00 med solister.

Orgelmeditasjon langfredag kl. 14.30

Pasjonsgudstjeneste langfredag kl. 15.00 med Bragernes kirkes solistensemble.

Påskenattsmesse lørdag kl. 21.00 (direktesending)

Høytidsmesse påskedag kl. 11.00 (direktesending) med solist og trompetist.

Gudstjeneste 2. påskedag kl. 11.00 med solist

FJELL KIRKE

Nettgudstjenester

Palmesøndagsmesse kl. 11.00 (Direktesendt) med klarinettsolist.

Skjærtorsdagsmesse kl. 11.00

Påskenattsmesse kl. 21.00 (Direktesendt)

Høytidsmesse påskedag kl. 11.00 med solist.

STRØMSGODSET KIRKE

Nettgudstjenester

Palmesøndag, langfredag og påskedag kl. 11.00

Skjærtorsdag kl. 18.00

TANGEN KIRKE

Påskenattsmesse kl. 21.00 (direktesending)

STRØMSØ KIRKE

Langfredag: Korsvandring i byen, sammen med flere menigheter i Drammen. Sendes fra flere menigheters sider i løpet av dagen.

Påskenattsmesse kl. 21.00 (direktesending)

Søndag: Digital påskehilsen. Kl. 9.00.

ÅSSIDEN KIRKE

Nettgudstjenester

Palmesøndag kl. 17.00

Skjærtorsdag kl. 9.00

Pasjonsgudstjeneste langfredag kl. 11.00

Påskedag søndag 4. april kl. 11.00

KONNERUD KIRKE, SKOGER KIRKE

Konnerud menighet og Skoger menighet står i hele påsketiden til disposisjon for én til én samtaler, sjelesorg, forbønn, lystenning og individuell nattverd i kirkene. Det må gjøres konkrete avtaler med prest, diakon eller andre medarbeidere om dette i i hvert enkelt tilfelle.

SVELVIK KIRKE

Påsken i Svelvik kirke vil bety en del digitale sendinger med solister, orgel, trompet og refleksjoner på de ulike påskedagene. Foran kirken vil vi ha ulike installasjoner og plakater som forklarer og forteller hva dere ser. Rundt i Storgata og på Batteriøya henger små heklede kyllinger med ulike håpsord. Påskedag bør dere som bor i Svelvik sentrum ha vinduene åpne kl. 10.00, og dere som bor andre steder kan følge med på Facebook. Da kommer det en overraskelse.

NEDRE EIKER KIRKE

Skjærtorsdag kl. 18.00. Gudstjeneste med nattverd, strømmes fra Mjøndalen kirke

Påskedag: Høytidsgudstjeneste kl. 11.00.

MJØNDALEN KIRKE

Skjærtorsdag: kl. 18.00. Gudstjeneste med nattverd.

FROGNER KIRKE

Nettgudstjenester

Palmesøndag kl. 11.00 Andakt med musikk og salmer

Onsdag 31. mars kl. 19.00 – konsert «Via Dolorosa» – musikalsk meditasjonsvandring.

Skjærtorsdag kl. 11.00 andakt med musikk og salmer

Langfredag kl. 11.00 andakt med musikk og salmer

1. påskedag kl. 11.00 andakt med musikk og salmer Katharina Kockum-Hovden, sopran, Einar Halle, cello, Jan Gunnar Sørbø, klaver og Bina Karpisova, orgel.