Nakstad: Forsiktige tegn til utflating i smitten flere steder

– Smitten har vært stigende i Norge den siste uken, men vi ser noen forsiktige tegn til utflating i Oslo, Bærum, Lørenskog og enkelte andre østlandskommuner, riktig nok på et høyt nivå, sier Nakstad til NTB.

[ Kommentar: «Molde-ordføreren hadde rett. Det er noen oslofolk som bare ikke klarer å følge reglene» ]

Samtidig påpeker han at det har vært økende smittetrend i Drammen, Ullensaker, Bergen og Stavanger de siste dagene.

Nakstad er bekymret over at kommuner og bydeler som har ligget høyt i smittetall over flere uker, fortsatt ikke har reell smittenedgang.

– Det viser at de lokale tiltakene ikke har vært tilstrekkelige og at det fortsatt er for mye kontakt mellom mennesker til at R-tallet kommer under 1.

Håpet er at de nye nasjonale tiltakene som ble innført denne uken, vil bidra til å presse smitten ned ytterligere.

– Men intensivert testing og smittesporing blir også nødvendig mange steder hvis man skal klare å snu smittetrenden.