For 15 år siden våknet den blå fuglen: «Just setting up my twttr»

For 15 år siden sendte Twitter-grunnlegger Jack Dorsey ut historiens første test-tweet, med ordlyden: «just setting up my twttr». I 2018 meldte NTB at tjenesten hadde nådd 330 millioner brukere. Twitter er et sosialt medium som lar brukerne skrive meldinger («tweeter») på opp til 280 tegn. Opprinnelig var antallet tegn 140, men dette ble fordoblet fra september 2017.

Nettsamfunnets eldste kontoer er de 14 som ble opprettet av Twitter-ansatte samme dag. I juni 2017 ble artisten Katy Perry den første til å passere 100 millioner følgere på Twitter.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Den mest delte meldingen i Twitters historie skal være en som den japanske milliardæren Yusaku Maezawa sendte ut 5. januar 2019, der han erklærte at han ville gi én million yen (drøyt 80.000 norske kroner) til 100 tilfeldig utvalgte personer som retweetet meldingen og ble følgere av ham på Twitter. Mer enn fem millioner brukere fulgte milliardærens oppfordring.

Mikrobloggnettstedet, som gikk på børsen i New York i november 2013, har for mange vært synonymt med tidligere USA-president Donald Trump. Lørdag 9. januar kunngjorde imidlertid Twitter at Trumps tid der var over for godt. Selskapet mente presidenten oppildnet til voldsbruk etter stormingen av Kongressen i USA i januar.

– Jeg feirer ikke og er ikke stolt over at vi sperret @realDonaldTrump ute fra Twitter eller at vi endte der. Etter en tydelig advarsel om at vi kom til å gjøre det, tok vi avgjørelsen ut fra den beste informasjonen vi hadde basert på trusler mot vår fysiske sikkerhet både på og utenfor Twitter, skrev Twitter-sjef Dorsey i en serie innlegg.

