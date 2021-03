Nå kommer «Exit 2»

Den første runden av denne serien hadde halvannen million seere. Den ble NRKs mest strømmede dramaserie. Skildringen av søkkrike norske menns fra finansbransjen og deres sjokkerende, eksessive livsstil bestående av mye narkotika og sex ble en stor snakkis da den ankom høsten 2019. At serien er basert på fortellinger fra folk i virkelighetens norske finansverden gjorde serien enda mer sensasjonell.

Fire fæle fyrer

«Exit» handler om tilværelsen til fire vennepar i finansmiljøet, med fokus på de fire mannlige venners liv i sus og dus, forretningene og utskeielsene de bedrev tida med når de var vekk fra konene. «Exit» skildrer en verden preget av rus, vold og egoisme som skjuler seg bak en prangende fasade, med karakterer som er alt annet enn lykkelige og tilfredse med alt de har og har oppnådd.

Damenes tur

Nå skal vi få treffe firkløveret med lommene fulle av kokain og gullkort igjen – Adam. Henrik, Jeppe og William, spilt av Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon J. Berger og Pål Sverre Hagen. Disse gutta bruker mye prestasjonsfremmende rusmidler for å takle hverdagen og livet ellers. Fredagen 5. mars er sesong to klar for premiere på NRK TV.

I sesong to skal det handle mer om kvinnene, og manus er basert på historier fra partnerne til de søkkrike alfa-mennene deres, fortalt i samtaler med produksjonsselskapet Fremantle.Ved gjensynet får vi se om hvor mange av disse parene som fortsatt holder sammen. Hermine (Agnes Kittelsen) fikk nok av Adams psyko-terror og vold i forrige sesong, og flyttet for seg selv.

Grove saker

Første sesong var basert på historier fra i hovedsak menn i det norske finansmiljøet, og de inkluderte handlinger og verdisyn så grovkalibret at finansmiljøet selv var raskt ute og tok avstand fra disse skildringene. Samtidig har flere stått fram anonymt og ved navn i mediene og bekreftet at disse typene finnes i norske finanskretser, og som har stått for livsstilen som dramatiseres i «Exit».

Mer galskap

– Den flyter kjappere og inneholder mer. Vi har også prøvd å legge inn mye galskap fra virkeligheten, slik at de som liker den delen ikke blir skuffet, sier serieskaper Øystein Karlsen til NRK før lanseringen av den nye sesongen av hitserien hans.

– Sesong 2 er en bekmørk, svært menneskelig, morsom, trist og tidvis bankende gal historie som i likhet med sesong 1 i majoriteten er basert på sanne historier, forteller han på NRK.no om serien som forventes å få et stort publikum.

Snakkis i flere land

«Exit» skapte oppsikt da den ble vist i Sverige og Danmark også høsten 2019. En svensk anmelder mente disse hovedpersonene fikk «Scarface» til å framstå som rene barne-TV, og debatten gikk på om dette var livet til overklassen i Sverige også. Den store interessen kan forklare at svenskene ikke trenger vente lenge på fortsettelsen. SVT byr på sesong to allerede dagen etter at den slippes på NRK TV. Serien ble spilt inn i fjor sommer, med strenge koronarestriksjoner som gjorde produksjonen krevende. Sesong to består av åtte episoder.