Snarrådige personer har klart å skaffe seg genseren som forårsaket opptøyer, vandalisme og rasimepåstander for H&M.

Flere gensere ligger nå ute for salg på nettet. Men tro ikke at du nødvendigvis har råd til en. Genseren ligger nemlig ute for store summer.

Ja, mange ganger den opprinnelige prisen, som var på omtrent en hundrelapp.

Omstridt

Som Dagsavisen tidligere har skrevet viser den omstridte kampanjen en svart gutt iført en grønn hettegenser med teksten «Coolest monkey in the jungle» og har ført til anklager om skjult rasisme.

Den hvite gutten ved siden av har derimot en genser med en tiger.

Den svenske kleskjeden har trukket annonsen, som også har høstet kritikk i USA og Europa.

– Vi er veldig lei oss for dette bildet og vi ber så mye om unnskydning, sa kommunikasjonssjef Johanna Morell til Dagsavisen da.

15.000 kroner

På eBay har i skrivende stund en irsk selger en genser ute til omtrent 15.000 kroner, eller 1.600 Euro.

Grunnen til den høye prisen er altså fordi H&M har trukket genseren fra sine butikker, men flere rakk å kjøpe seg en hettegenser.

Genseren finnes kun i barnestørrelser, men det er flere kopiprodukter der ute i voksenstørrelser.

The Weeknd

Artisten The Weeknd har jobbet tett med H&M og deltatt i kampanjer for klesgiganten. Han reagerte sterkt på

fotoet. Han har nå trukket seg fra samarbeid med H&M. Det samme har G-Eazy, som skulle slippe en kolleksjon for H&M senere i år.

En million dollar

Rapper Puff Daddy skal ha tilbudt gutten en million dollar for å stille opp i en kampenaje for Puffys eget klesmerke, Sean John.

Trommeslager Questlove i The Roots var heller ikke nådig i et innlegg på Instagram der han påpeker at H&M helt sikkert vil trekke kampanjen, be om unnskyldning og så donere en sum til et veldedig formål.

Til slutt skriver han: «Alt dette forteller meg er at H&M mangler noe i sitt styrerom. Kan dere gjette hva?».