Hvem: Elin Dahlseng Eide (49).

Hva: Arbeiderparti-politiker som tirsdag ble valgt til ny fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune, som den første kvinnelige lederen noen gang.

Ny fylkesrådsleder! Hvordan er det å ha det øverste politiske ansvaret for 240.000 mennesker?

– Det er jo med stor ærefrykt jeg går til oppgaven, men det er spennende og jeg gleder meg til å være med på å ta Nordland inn i fremtiden, i den retningen vi har begynt med. Den største oppgaven blir å snu befolkningsutviklingen, og det gjør vi gjennom det grønne skiftet og med flere industrietableringer.

Hva er de største utfordringene, slik du ser det?

– Det er å ta videre det grønne skiftet, og klare den omstillingen det er å snu befolkningsutviklingen. Det er den aller største utfordringen vi har. Måten å gjøre det på, er å jobbe med det grønne skiftet, og der vi har mange industrietableringer på gang, og det skiftet blir avgjørende for vår fremtid.

Industrisatsing gjør at energibehovet er stort, men tilgangen begynner å minke, og snart er det ikke mer overskuddskraft i Nord-Norge. Hva tenker du – har vi lovet bort for mye kraft til ny industri?

– Nei, men vi må være forberedt på at den krafta tar slutt. Nordland er godt skodd, men vi trenger mer kraft, fordi vi trenger flere etableringer fordi vi trenger flere folk. Det er en sammenheng der.

Hva med helsesituasjonen i Norge? Helse Nord har opp mot en milliard i omstillingsbehov, og kritikken mot helseforetaksmodellen hagler. Var det bedre da fylket hadde ansvaret?

– Det som er viktig å ha fokus på fremover, til tross for at Helse Nord har enormt omstillingsbehov, at vi har likeverdige helsetilbud i alle regioner.

Valg til høsten! Hva tror du blir det viktigste temaet i valgkampen?

– Det viktigste temaet i Nordland, det blir både kraft, helse og utdanning.

Det er jo tre store temaer.

– Ja, men det sier litt om hva vi står i. Det går jo på befolkningsvekst, og der gjelder det grønne skiftet. Men det viktigste er at alle skal få fullføre videregående utdanning. Ung inkludering kommer til å være et hovedtema i valgkampen, for vi trenger ungdommen vår, og vårt fremste mål er at de skal få gjennomført videregående opplæring.

Men er det noe uenighet om det?

– Det handler jo om hvordan vi skal komme fram til målet. Det er ikke alt vi er uenig i, men det er mange måter å komme dit.

Ikke sant! Sitter du enda i stolen etter valget?

– Hehe, jeg tenker det viktige er å vise en god valgkamp, og at vi er en bred sammenslutning som styres og det tror jeg skal gå fint.

Jeg stiller noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «De få utvalgte» av Peter Høegh.

Oi! Det kom fort. Hvorfor det?

– På grunn av temaet. Det handler om skoleutviklingen i Danmark på 70-tallet, og handler om integrering av personer med funksjonsnedsettelse. Jeg husker jeg likte den veldig godt, det var en vekker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er folk. rett og slett. Enkelt svar. mennesker. Det å være sammen med folk, venner og familie og dele gode opplevelser i lag, det gjør meg lykkelig. Aller helst på familiens gamle hus i på et vakkert sted i Vesterålen. Der slapper jeg virkelig av, tenker på generasjonene før oss – hva de fikk til med så lite.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Mannen min.

