Helse Nord mangler 1.100 fagfolk

Tirsdag holdt Helse Nord en pressekonferanse om situasjonen spesialisthelsetjenesten står i, og jobben som må gjøres for å snu utviklingen.

– Situasjonen er slik at det vil måtte komme store endringer i Helse Nord, og det er et komplekst bilde.

Slik starter konstituert administrerende direktør, Marit Lind, møtet.

Pengene hjelper – litt

Helse Nord RHF, som er det regionale helseforetaket i Nord-Norge, har store økonomiske utfordringer, med anslått omstillingsutfordring på én milliard kroner.

I forrige uke ble det kjent at helseforetakene får mer å rutte med kommende år, da regjeringen bevilget 2,5 milliarder ekstra kroner for å sikre helsetjenestene. I denne potten fikk Helse Nord 309,7 millioner kroner.

Lind sier pengene fra ministeren hjelper på, men at det likevel er rundt 700 millioner som skal dekkes inn.

– De ekstra midlene vil hjelpe oss, slik at vi kan kjøpe mer medisinsk teknisk utstyr, og at de økonomiske rammene ikke blir så stram. Men hovedutfordringen er mangel på fagpersoner. Det endres ikke, på tross av pengene, sier hun.

Mangel på fagfolk

For Lind presiserer at det er ulike utfordringer som helseforetaket står overfor, er det mangel på fagfolk som er det aller største.

En manuell telling i januar 2023 viste at de har stillinger og budsjett for 1.100 stillinger som ikke er besatt av faste ansatte. Det gjelder spesielt bioingeniører, legespesialister, spesialsykepleiere, sykepleiere og psykologspesialister.

− Vi er kun ni prosent av befolkningen, men vi står for 40 prosent av innleie av vikarer av alle helseforetakene i landet, sier hun, og at det koster å leie inn via byrå.

Et eksempel viser at en sykepleier som er ansatt koster helseforetaket 778.000 kroner i året, mens innleid koster dem 1.533.000 kroner.

Det gir en differanse på 755.000 kroner, altså nesten det samme som en fast ansatt sykepleierlønn.

– Hvem setter prisen på innleie fra vikarbyrå?

– Vi har konkurranser ute, og byråene kommer med tilbud. Tilbudene vurderes ut fra kvalitet, tilgjengelighet og pris. De setter en pris, og vi må betale den prisen vi blir enig om, forklarer Lind.

Et eksempel fra Finnmarkssykehuset viser at totalsummen av innleide fagfolk gir en merkostnad på 85 millioner kroner.

– Det sier seg selv at dette går langt utover det vi har budsjett for, sier hun.

– Dyster utvikling

I tillegg til utfordringer på økonomi og fagfolk, er det også en befolkningsnedgang i regionen.

Lind viste til tall som sier befolkningen blir eldre, samtidig som at det blir færre yrkesaktive. I tillegg er det for få fødsler og for mye fraflytting i regionen.

Samtidig forklarer hun at det vanskelig å rekruttere folk til å flytte fra sør til nord i landet.

– Det er en dyster utvikling i Nord-Norge når vi ser disse tallene, sier hun.

Hun varsler at hun nå kommer med forslag til endringer den nærmeste tiden.

– Endring om omstilling er nødvendig, på tross av at vi har fått penger, og hovedutfordringene en mangel på personell, konkluderer hun.

Fakta om Helse Nord

Helse Nord RHF eier seks helseforetak i Nord-Norge, der fire av dem er helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarksykehuset Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset.

Til sammen jobber det totalt over 19.000 ansatte i foretaksgruppen.

I november viste Helse Nord til prognoser som ga et negativt budsjettavvik på 850 millioner kroner inneværende år. Konstituert administrerende direktør, Marit Lind, sier omstillingsutfordringen nå er i overkant av én milliard kroner. I ettertid har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol delt ut 2,5 milliarder til sykehusene, hvorav i underkant av 310 millioner går til Helse Nord.

