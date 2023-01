Nabo om avhopperen: – Hvordan han har klart å komme seg over der, det er en gåte

PASVIKDALEN, FINNMARK (DAGSAVISEN): Rundt midnatt, natt til fredag 13. januar, slukker Anna Derås lyset i huset hun deler med ektemannen ved den norsk-russiske grensa på Skrøytnes i Pasvikdalen.

Det er stille ute, som det pleier å være langs elva som har blitt til Svanevannet her. Likevel lyser julelysene fra naboene opp nattemørket.

Et par timer senere våkner Anna av skuterdur, men tenker ikke noe mer over det før neste morgen.

– Da skjønte vi at det var politiet som lette etter spor, forteller hun.

Ved 2-tiden hadde nemlig en mann i hvit morgenkåpe tatt seg gjennom den dype snøen i bjørkeskogen, over det frosne Svanevannet og langs veien forbi huset til Derås. Det er to kilometer fra den russiske bredden til den norske siden der mannen har krysset vassdraget.

Mannen heter Andrej Medvedev, og har fortalt politiet at han var leiesoldat i Ukraina for den paramilitære Wagner-gruppen. Han sier han har vært vitne til krigsforbrytelser og vil samarbeide med norske myndigheter.

Anna Derås forklarer hvor den russiske avhopperen tok seg over Pasvikelva. (Børre Haugli)

Hørte ikke skudd

Medvedev har i sin forklaring hevdet at han har løpt over isen mens kulene fra russiske soldater har hvint rundt ørene hans, men verken Anna Derås eller ektemannen hørte noe skudd.

– Nei, skudd har vi ikke hørt noe til. Det synes jeg er rart. Da jeg leste det trodde jeg han hadde kommet over elva litt lenger borte, men sporene er jo kommet over her.

Fra huset ser Derås piggtrådgjerdet langs russergrensa.

– Hvordan han har klart å komme seg over der, det er en gåte, sier Anna.

– De siste årene har de forsterket gjerdet slik at det er dobbeltgjerde, forklarer hun.

---

Wagner-gruppen

Wagner-gruppen er en privat militær organisasjon som består av leiesoldater som kjemper på den russiske siden i krigen.

De er kjent for å være svært brutale, og anklages for krigsforbrytelser i Ukraina.

Til politiet har Medvedev sagt at han var en leder for en gruppe leiesoldater i Wagner, men at han ikke lenger ønsket å kjempe i krigen.

UDI bekrefter at Medvedev har søkt asyl i Norge

---

Medvedev har forklart at han så lysene fra et hus over elva, og tok seg over. Da han banket på døra åpnet en kvinne, og hun har forklart at han ba henne ringe politiet slik han kunne få hjelp.

Da politiet ankom arresterte de avhopperen. Nå må politiet ta stilling til om de har tillit til Medvedevs historie om flukten, hvorfor han har hoppet av krigen og hvorfor han har kommet til Norge.

Avhopperen har i avhør fortalt at han så lysene fra det røde huset i nattemørket, og bestemte seg for å gå mot dette for å oppsøke hjelp. (Børre Haugli)

Gikk forbi huset

Anna Derås flytta til Skrøytnes i 1963. I dag ligger tåka over tungt over Svanevannet og det er ikke mulig å se over til den andre siden. Fra huset til Derås kan man se den russiske byen Nikel som har spydd ut forurensning i området i mange tiår. I dag er industribyen døende og druknet i tåke.

– Vi hørte mye om Sovjet i de tidene. Da jeg kom hit lyste russerne ofte langs grensa. Det var ikke så artig. Det ble mye klager, så da ble det slutt på det. Etter som årene gikk ble det friere over der.

Selv om norske soldater ofte patruljerer grensa, er området som regel en stille plass å bo. Men de siste dagene har grenda havnet i sentrum av noe som minner mer om spenningsromaner. Tirsdag kom politiet for å ta avhør av mannen til Anna, og forklarte at sporene til Medvedev gikk forbi huset deres.

– Man liker ikke sånn her, sier hun.

– Vi føler oss veldig trygge her, men når det kommer en Wagner-soldat blir man litt skremt.

Nytt vaktlag klar for patrulje ved Pasvik Grensestasjon. (Børre Haugli)

