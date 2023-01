Fregatt-vaktsjefen: – Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg og hatt mareritt om tusenvis av ganger

BERGEN (Dagsavisen): To dager etter at statsadvokaten beskyldte ham for uaktsomhet og for å ha satt 137 liv i umiddelbar livsfare, var det onsdag vaktsjefens tur til å komme med sin versjon.

33-åringen fortalte møysommelig om seilasen i forkant av kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og tankskipet «Sola» TS.

Da han begynte å gå inn på detaljene i hendelsene like før sammenstøtet, sukket han, før han fortsatte:

– Disse minuttene har jeg tenkt på, forestilt meg, drømt om og hatt mareritt om x antall tusen ganger, og forklart mange titalls ganger, fortalte 33-åringen i retten.

– Var det fiskeoppdrett?

Åtte minutter før kollisjonen overtok han ansvaret som vaktsjef på fregatten. Like før hadde han hatt en overlevering med avtroppende vaktsjef.

– Vi snakket om hva vi hadde gjort og hva som lå fremfor oss. Et fartøy passerte i samme retning som oss, og tre andre fartøy kom i motgående retning. De lå midt i sundet og passeringsdistansen ville være kort, men det ville gå fint. Så diskuterte vi objektet vi hadde på styrbord side, hva det kunne være. Kunne det være et fiskeoppdrett? Nei, det ville vært rart her ute. Plattform ble også foreslått. Men vi slo oss til ro med at det var et stasjonært objekt på land, fortalte han videre.

Objektet var imidlertid tankskipet «Sola» som var i ferd med å legge ut fra Stureterminalen.

KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden . Fregatten ble liggende i fjæresteinene før det sank. (Terje Pedersen/NPK)

[ – Våknet opp til et kaos av gnister og vann ]

Første gang

Over fire år har gått siden milliardfregatten KNM «Helge Ingstad» havarerte i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Vaktsjefen, som står tiltalt for uaktsom navigering, har ikke uttalt seg om saken i offentlighet. Da han inntok vitneboksen var det knyttet stor spenning til hva som ville komme frem.

Hans forsvarer Christian Lundin har tidligere uttalt at 33-åringen mener han er gjort til syndebukk for manges feil den katastrofale natten.

Før det var vaktsjefens tur, hadde politietterforsker Tore Bjarte Henrichsen en visuell gjennomgang av radardata og kommunikasjon mellom skipene og Fedje sjøtrafikksentral. Den viste sekund for sekund hvordan fregatten og tankskipet «Sola» TS kom på kollisjonskurs og til slutt støtte sammen.

