Solberg om mulig kraftunderskudd i nord: – Folk i Nord-Norge vil da være glad for en kabel mellom nord og sør

– Sannheten er at med alle de store industriprosjektene, som alle ønsker velkommen og er bra - så vil mangelen på kraft bli større her oppe. Det overskuddet som er her nå vil ikke vare så lenge, sier Solberg, men vil ikke bruke ordet krise.

– Det kommer til å bli et underskudd, og da kommer folk i Nord-Norge til å bli veldig glad for at det kommer en kabel fra resten av landet som de kan koble seg på og hjelpe de på det tidspunktet, sier hun, og viser til havvind-utbygging på Vestlandet og sør i Nordsjøen.

– Sør-norske tilstander

I løpet av helgen har flere næringslivstopper i Nordland gått ut i media og spådd at kraftoverskuddet i nord i løpet av fire til seks år vil være brukt opp, og betegner det som en potensiell kraftkrise. Flere peker på vindkraft på land som raskeste vei til mer kraft for å forsyne alle industrietableringene som skjer i landsdelen.

Daglig leder i nettselskapet Linea på Helgeland, Steinar Benum, sier man vil kunne nærme seg samme priser som i Sør-Norge om ikke det bygges kraft nå.

– En kan da raskt komme bort i at det blir sørnorske tilstander, hvor etterspørselen er større enn tilbudet, sier han til Rana Blad.

– Vindkraft på land er aktuelt

Solberg er langt på vei enig i analysen, og sier videre at industrieventyret i nord ikke vil la seg realisere hvis man ikke bygger mer.

– Jeg tror vindkraft på land er aktuelt, særlig i tilknytning til byggingen av de store industriprosjektene. Jeg tror det er en vinn-vinn-situasjon. Man ser at mye av den vindkraften som har blitt bygget ut de siste årene, som i Mosjøen, er koblet til en industri som trenger langsiktig kontrakter. Jeg tror ikke vi kommer til å få mye vindkraftanlegg på land som leverer direkte til strømnettet, sier hun.

[ NHO-leder åpner for vindkraft på land ]

Vanskelig å gjennomføre uten lokalt ønske

Til Dagsavisen før helgen sa stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) at regjeringspartiet ikke ønsker å etablere vindkraft der lokalsamfunnet legger ned veto, og at Hurdalsplattformen påpeker at det kreves lokal aksept.

Solberg påpeker at det ikke er noe vetorett i Norge, og viser til at nåværende regjering har vedtatt statlig plan på sykehus.

– Ingen plan- og bygningslover tilsier at du ikke kan overstyre, hvis det er viktig for nasjonen. Men målet er å overbevise folk, sier hun.

– Vi har aldri gått inn for lokalt veto, men vi har gått inn for at det er relativt vanskelig å gjennomføre noe mot et lokalt ønske.

– Det som er vesentlig for oss, er at interessen for å bygge ut vil være større hvis man kobler seg på industriprosjekt og knytter seg til at man får inntekter til kommunene fremover, sier hun.

– Det som trengs er å bygge ut mer kraft, og potensialet er stort her.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen