Svenske sa han skulle til Göteborg - endte opp i Moss

Søndag 2. desember 2018 kom en svensk statsborger kjørende i sørgående felt langs E6 ved Mosseporten. Mannen har forklart at han kom fra Sunne i Sverige, men kjørte feil og inn i Norge. Han skulle egentlig til Göteborg.

Han la skylden for feilkjøringen på rus. Mannen hadde nemlig tatt ulike typer narkotika i dagene før kjøringen og hadde verdier i blodet sitt som tilsvarte godt over 1,2 i alkoholpromille da han kom til Moss.

Han burde ikke ha kjørt og husker lite fra turen, innrømte svensken da saken kom opp for Søndre Østfold tingrett forrige uke.

Svensken forklarte at han skulle kjøre fra Sunne til Gøteborg, men endte opp med å krasje i Moss (gult felt). (Google Maps)

Overrasket over at det gikk så bra

Et av vitnene som forklarte seg i retten satt i en buss som kjørte samme vei som mannen den ettermiddagen. Hun så mannens bil «kaste seg» foran bussen på E6. Deretter kjørte bilen i høy hastighet rett inn i en annen bil bakfra.

Svenskens bil ble kastet opp i lufta og gikk rundt. Den endte opp i en grøft langs veien.

Det kvinnelige vitnet kunne litt førstehjelp og gikk derfor ut av bussen for å se om noen trengte hjelp etter kollisjonen. Da så hun at svensken hadde kommet seg ut av bilen på egen hånd og virket overraskende lite skadet, men hadde en «snøvlete» tale.

Et annet vitne forklarte at han kom kjørende på E6 i retning Halden da han plutselig så en bil som kastet seg ut i venstre kjørebane og kjørte «slalåm» nedover veien. Vitnet vurderte å varsle politiet om kjøringen, men før han kom så langt, kjørte han forbi ulykkesstedet der samme bil var involvert.

Mistet føreretten, men fikk den tilbake samme dag

Mannen innrømte straffskyld. Han fikk også en betydelig straffereduksjon på grunn av lang liggetid hos politiet.

Mannen ble også dømt for å ha båret kniv på et tog i Halden to dager etter bilkollisjonen.

Til slutt endte Søndre Østfold tingrett opp med en dom på betinget fengsel i 20 dager, en bot på 10 000 kroner og tap av retten til å føre motorvogn i Norge i 1 år og 10 måneder etter at kjøreturen fant sted.

Ettersom det allerede er snart tre år siden, er denne delen av straffen allerede utholdt.

