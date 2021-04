Lørdag 5. september 2020, like etter midnatt, ble den da 18 år gamle mannen målt til en hastighet på 205 km/t. Da kjørte han på E6 ved Nøkkelandsletta, hvor fartsgrensen er 110 km/t.

Mannen er nå tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Å kjøre i 205 km/t i en 110-sone fører normalt til tap av førerretten i 27 til 30 måneder, altså opptil to og et halvt år.

Bilen han kjørte var en BMW med en oppgitt topphastighet på 250 km/t.