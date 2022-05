Reagerer sterkt etter at russisk minnesmerke i Oslo ble dekorert med krigshyllest

9. mai er en av de viktigste dagene i Russland. Det er datoen for seieren over Tyskland i 1945, og dagen er blitt markert årlig siden 1995, da som 50 år siden krigens slutt. Men synet som møtte en gruppe russere som oppsøkte graven til russiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo søndag, var oppsiktsvekkende: Her hadde noen lagt ned blomster sammen med et oransje og svart bånd påskrevet en hyllest til Russlands angrep på Ukraina.

Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet og en av initiativtakere til foreningen SmåRådina, bekrefter at det er et symboltungt bånd.

Evgeniya Khoroltseva deltar i Norsk PENs panel på Litteraturhuset tirsdag kveld for å snakke om krig og sannhet. (Privat)

– St. George-båndet brukes av tilhengerne av Putins styre i Russland, et styre som slår hardt ned på all opposisjon og fredelige antikrigsprotester, sier Evgeniya Khoroltseva.

På sløyfen sto det «Za победу (For seieren)» og «Za Россию (For Russland)». Men, da folk fra den russiske ambassaden la ned blomster mandag var all krigshyllest fjernet.

– At man har skrevet «Z»-symbolet som man ser på Russlands militære utstyr og tanks som har ødelagt ukrainske byer siden 24 februar i år - og «seieren er vår», betyr at man har ønsket å støtte krigen. Det er trist, sier Evgeniya Khoroltseva, og legger til at russere som tar avstand fra det politiske regimet i Russland, og deriblant også krigen med Ukraina, ikke ville brukt dette symbolet for å markere 9. mai.

«Z» og «For seieren (Russland)» var skrevet på St.George-båndet som ble funnet på graven til falne russiske soldater i forbindelse med 9.mai i år. (Privat)

Konspirasjoner

Evgeniya Khoroltseva er opprinnelig fra Kalmykia i Den russiske føderasjonen, og har familien både i Russland og Ukraina. Hun har drevet aktivt med menneskerettighetsarbeid i en årrekke og holdt flere foredrag om Putins propaganda og hvordan den påvirker.

Hun også aktiv i SmåRådina, den norsk-russiske foreningen hun har vært med å starte, og som ble stiftet til støtte for opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj etter at han ble forgiftet, og til andre aktivister som er kritiske til Putin-regimet. Hun gir konspirasjonsteoretikere som bor i Norge mye av skylden for at noen støtter Russland i krigen.

– Her bor man i Norge og nyter godt av å leve i et fritt samfunn der det er mulig å hente ut informasjon på ulike kilder på alle mulige språk, og så går man rundt og heier på Russlands militære fremmarsj i Ukraina. Det er uforståelig, og noe vi tar sterkt avstand fra i SmåRådina, sier Evgeniya Khoroltseva.

– Er det russiske miljøet i Norge splittet?

– Kanskje er det et generasjonsskille. Vi ser i hvert fall at en del mennesker formidler en slags alternativ historiefortelling, som kan minne litt om konspirasjonsteorier. Det går på alt fra pandemi til at det ikke finnes noe reell ytringsfrihet i vesten, at hele vesten er i lomma på USA og så videre, sier Evgeniya Khoroltseva.

[ Koronafornektere og vaksineskeptiere er blitt russlandseksperter og Putin-supportere ]

– Disse menneskene setter i gang en del diskusjoner og demonstrasjoner der de prøver å ta opp hvor diskriminerte russere er i Norge. Blant disse finnes det en del mennesker som heier på Russland som en stormakt som nærmest har lov til å bestemme over det de anser som landene sine.

Sprer propaganda

Det finnes etter hvert mange eksempler på norske koronafornektere og vaksinemotstandere som også er blitt Putin-tilhengere og støtter Russland i krigen. Evgeniya Khoroltseva er ikke overrasket.

– Det er jo hele poenget med Putins propaganda, å splitte meninger innad i et europeisk land, sier hun, og viser til spredning av påstander om at bombingen av teatret i Mariupol ikke er ekte. Foreningen hennes har reagert mot den russiske ambassaden etter at de delte denne påstanden.

– Vi har levert flere protester og stått fram i media om at vi vil ikke være med på å støtte en ambassade som inntar den posisjonen. Vi har blant annet krevd utsending av russiske diplomater i et brev til Støre, utenriksministeren etter avdekking av massegraver i Butsja.

En stund var det mye snakk om at russiske skolebarn opplevde å bli mobbet for krigen i foreldrenes opphavsland. Evgeniya Khoroltseva kan ikke bekrefte å ha opplevd noe sånt.

– Nei, har ikke opplevd det i det hele tatt. Jeg vet at skolen er opptatt av å ta opp mobbing, men vi har ikke opplevd at det er mer mobbing av russiske barn enn andre, på grunn av krigen, sier Evgeniya Khoroltseva.

Graven til russiske soldater på Vestre Gravlund i Oslo etter at ambassaden hadde lagt ned blomster mandag. (Anastasiia Mishchenko)

Tidlig avstand

Medlemmene i SmåRådina tok tidlig avstand fra krigen og gikk aktivt ut i media for å formidle bildet av det russiske samfunnet slik som det har blitt.

– Det som ledet til krig, har jo ikke skjedd over natten. Det er resultat av mange år med fravær av politisk frihet, valgfusk, og forfølging av opposisjonelle, sier Evgeniya Khoroltseva og nevner de unge kvinnelige politikerne som sitter fengslet i Russland.

– Ta Lilia Chanysheva (40) fra byen Ufa, og Ksenia Fadeeva (30) i Tomsk. Folkevalgte politikere som aktivt valgte å støtte opposisjonsleder Navalnyi. Det fikk de svi for når hele Navalnyi-bevegelsen ble erklært for ekstremistisk for ett år siden. Det er dette Russland vi er opptatte av å formidle, sier Evgeniya Khoroltseva.

