Kirkeparken-elever skal hjelpe koronarammede barn i Kongo

Ifølge Reuters har DR Kongo kun satt litt over 140 000 doser med koronavaksine. Det til en befolkning som er beregnet til rundt 105 millioner innbyggere.

Offisielle tall viser at bare litt over 1 000 personer har dødd av covid-19, ifølge Reuters, men det antas at det er store mørketall.

En av dem som døde etter å ha blitt smittet av viruset, er 16 år gamle Deborah Sapata. Hun bodde på barnehjemmet «Maison de l’Espoir» (Håpets Hus) i hovedstaden Kinshasa. Dette er samme barnehjem som Kirkeparken videregående skole i Moss har støttet med penger gjennom sitt årlige solidaritetsprosjekt, «K for Kongo».

[ Det nasjonale ankomstsenteret i Råde fikk rekordmange barn innom etter at Taliban tok over Afghanistan ]

Viktig og nært prosjekt

Prosjektet går ut på at elevene samler inn penger, fortrinnsvis gjennom å jobbe, for å så fordele dem til barnehjemmet og en skole i samme område. Solidaritetsprosjektet styres av elevene, noe som ifølge dem selv gjør arbeidet ekstra motiverende. I år er det Sebastian Akselberg som leder arbeidet.

– Det er veldig lærerikt. Vi får gjort noe gøy, samtidig som at det er viktig og bra, forteller han.

Det sitter sju elever i komiteen for solidaritetsprosjektet. Én av dem er elevrådsleder Christina Tansihaug Andersen, som er PR-sjef. Hun satt også i komiteen i fjor.

– Jeg har vært veldig glad i dette prosjektet. Det er såpass lite og personlig, at du får et ordentlig eierskap til det, sier hun.

Fra begravelsen til 16 år gamle Deborah Sapata, en av beboerne på barnehjemmet, som døde etter å ha blitt smittet av covid-19 i fjor. (Privat)

Alvorlig situasjon i landet

De siste årene har «K for Kongo» blitt amputert av nedstengingen i samfunnet, men i år håper komiteen å kunne samle inn rundt 200 000 kroner.

Pengene går blant annet til å pusse opp skolen og barnehjemmet, og forsørge barna med mat og utstyr. Sistnevnte har blitt enda mer viktig i år på grunn av koronapandemien.

Elevene håper årets innsamling vil hjelpe barna og de ansatte, som har blitt hardt rammet av koronaviruset, ifølge rapporter fra Kongo. Foruten helseutfordringer, meldes det også om økte matutgifter og mangel på utstyr.

Vanligvis pleier to elever fra Kirkeparken å reise ned til Kongo årlig sammen med Lars Fløtra, som representerer skolen. Dette gir dem en unik førstehåndserfaring med hvordan situasjonen er der nede, samt hva pengene de har samlet inn går til.

De siste årene har ikke det vært mulig på grunn av koronaviruset og ustabiliteten i landet. Utenriksdepartementet fraråder nordmenn å reise dit.

[ (+) Herman (24) gjør suksess med bedriften som startet i pappas garasje ]

Konsert og kunstutstilling

Innsamlingsaksjonen gjennomføres hvert år på Kirkeparken videregående skole, som et alternativ til Operasjon Dagsverk (OD). Også Malakoff videregående skole har et eget solidaritetsprosjekt som de gjennomfører i stedet for OD. Der går pengene til barn i Kenya via organisasjonen Tumaini.

Det er frivillig å delta på solidaritetsprosjektet, men ifølge Andersen er det svært mange som velger å stille opp.

– Elevene er veldig positive til dette. Jeg tror hele skolen er glad i dette prosjektet. Det er hele Kirkeparkens «pride & joy» – i hvert fall for min del, sier hun.

Hver elev må samle inn minst 250 kroner. Dette kan gjøres på flere måter. Noen jobber, andre selger kaker eller ganske enkelt overfører sparepenger via Vipps.

Den 5. november arrangerer elever fra skolens musikk-, dans- og dramalinje en konsert, der pengene fra billettsalget går til solidaritetsprosjektet. Kunst-, design- og arkitekturlinja inviterer dessuten til en kunstutstilling i uke 44, der salgsinntektene går til samme formål. De skal lage masker i leire, inspirert av Afrika.

Mat har blitt delt ut på barnehjemmet og skolen i Kinshasa, etter at koronapandemien nådde landet. (Privat)

Ber lokale bedrifter om hjelp

Det planlegges også å sette ut panteinnsamlingsbokser på Kirkeparken, der inntektene fordeles mellom solidaritetsprosjektet og en skolebedrift.

Fram mot innsamlingsdagen 29. oktober jobbes det med å finne arbeid til elevene som ønsker å bidra gjennom å jobbe.

I den forbindelse ønsker komiteens jobbgruppe å komme i kontakt med lokale bedrifter og andre arbeidsgivere som er villige til å ansette elever denne dagen. De kan kontaktes på følgende nummer: 960 19 700 (Mathilde Roer) og 463 18 541 (Helene Veselka-Fredriksen).

[ Teaterkråkene klare for scena igjen ]

---

DR Kongo

Den demokratiske republikken Kongo (forkortet DR Kongo) er blant de fire folkerikeste landene i Afrika og de ti mest befolkede i verden.

Flertallet av landets innbyggere lever i fattigdom.

Nesten halvparten av innbyggerne er under 15 år. Gjennomsnittsalderen for kvinner er 16,8 år, mens for menn er den 16,5 år.

Tall fra 2018 viser at rundt 23 prosent av kongolesiske barn under fem år var underernært.

Kilde: CIA

---