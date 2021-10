Teaterkråkene klare for scena igjen

– Det har vært mange «false starts», sier Martin T. B. Thomas.

Han er regissør for teatergruppa Teaterkråkene. Det siste halvannet året har det vært mange oppturer og nedturer, og ungdommene i teatergruppa har fått forventningene knust flere ganger.

– De har vært imponerende på den måten at de har bare «greit, da aksepterer vi det, vet at vi jo skal gjøre det, det ligger foran der», sier han.

Derfor er det ekstra gledelig for Teaterkråkene at de 23. oktober kan ha premiere på ny forestilling, for 27. gang.

– De har blitt mer og meg gira jo nærmere vi kommer premieren. Det har vært mye skuffelse for dem, nesten så jeg tror de ikke har tillatt seg å glede seg til ting, både med teateret og utenfor. Men nå ser vi at de begynner å glede seg skikkelig. Nå er det premiere, og jeg ser at de gir jernet.

[ Svart musikk og svart øl ]

Amerikansk musikal med norsk preg

Teaterkråkene setter opp Broadway-musikalen «13», som i 2008 var Ariana Grandes skuespillerdebut.

– Det som er litt gøy med 13, er at den først og fremst ble skrevet for å spilles av nettopp ungdommer, forteller Thomas.

Musikalen handler om en ung, jødisk gutt som flytter langt ut av storbyen med moren sin, etter at foreldrene skiller seg. Der møter han på ulike utfordringer, men de går i hovedsak ut på å finne ut hvordan man skal passe inn, med ny hverdag, nytt sted og ny skole.

For å gjøre den amerikanske musikalen litt mer gjenkjennelig for et norsk publikum, har Teaterkråkene gjort noen grep.

– Det starter egentlig i New York, men i vår versjon starter vi i Oslo. Og hovedpersonen flytter til et bortgjemt sted i Indiana, men i vår versjon flytter han til Måldal, som er så bortgjemt at selv ikke kartverket vet hvor det er, sier Thomas.

Han tror forestillingen vil vekke både latter og noen tårer hos publikum, og at de i produksjonen har vært opptatt av å ta ting på alvor, selv om det kan oppstå morsomme situasjoner.

– Man skal ikke tulle med dette, man skal fortelle en ærlig historie, på en sannferdig måte. Men det betyr ikke at det ikke er morsomt eller trist, eller at det ikke gjøres dumme ting eller at folk ikke er snille med hverandre. Sånn er det i livet også. Vi skuffer hverandre, men så gjør vi noe for å gjøre opp med hverandre. Vi gleder oss veldig til å vise publikum denne forestillingen!

Forestillingen vises på Moss Kulturhuset, med premiere 23. oktober.

[ Kjaperud og The Beatniks kommer til Moss ]