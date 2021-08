Andre dose for mossinger fremskyndet

I uke 32 vaksineres personer som opprinnelig hadde vaksinetime i uke 34 og 35, samt ansatte i skole, barnehage og SFO som har direkte kontakt med barn, melder Moss kommune i en pressemelding.

Vi velger å tilby innbyggerne selvbooking i stedet for å flytte alle vaksinetimene til andre dose. — Ingjerd Jentoft Karlsen, prosjektleder for vaksinesenteret

Åpner for flytting av tidspunkt

– Fra mandag 9. august, klokken 12, åpner vaksinesenteret i Moss opp for at innbyggere selv kan flytte tidspunktet for vaksinetimen sin til uke 33. Dette gjør en ved å logge seg på Helsenorge.no. I første omgang gjelder dette personer med bekreftet time for andre dose i ukene 34 til 37, sier prosjektleder for vaksinesenteret Ingjerd Jentoft Karlsen.

Dette tilbudet vil åpnes fortløpende på helsenorge.no. Hvor raskt dette kommer til å ta, avhenger av hvor mange vaksiner Folkehelseinstituttet leverer ukentlig til Moss og Våler kommuner.

– Vi velger å tilby innbyggerne selvbooking i stedet for å flytte alle vaksinetimene til andre dose. Dette vil gi innbyggere større fleksibilitet og bedre service. I tillegg vil det gi mindre press på vaksinetelefonen som igjen kan gi større tilgjengelighet for dem som trenger det, forklarer prosjektlederen.

[ Fire nye smittede i Våler ]

Mulig å bestille time til første dose

Første dose av koronavaksinen tilbys fremdeles av vaksinesenteret.

Man kan enten bestille time på vaksinetelefonen – nummeret er 40402037 – eller møte på til drop-in mellom klokken 10 til 20 fra mandag til torsdag, og klokken 10 til 14 på fredag.

Per i dag er det 1705 personer som har blitt bekreftet smittet av koronavirus i Moss siden starten på pandemien i mars i fjor. Dette er en økning på tre personer siden torsdag.

[ Folk er mindre bekymret for å bli koronasmittet ]