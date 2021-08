Fire nye smittede i Våler

Alle er nå isolerte og smittesporing er gjennomført.

Innreise og nærkontakt

To av tilfellene i Våler knyttes til innreise og er urelaterte til hverandre. Det var to forskjellige land de to smittede kom reisende fra.

De to resterende er i familie, i samme husstand, og var kjente nærkontakter til smittet i en annen kommune, skriver ordfører Reidar Kaabbel i en pressemelding.

To positive prøver i Moss

Moss kommune melder på sine nettsider at det er to nye påviste smittetilfeller fra onsdag.

Så langt er det registrert 122 personer i Våler som har testet positivt for covid-19 siden pandemiens begynnelse i mars, mens det samme tallet i Moss er 1702 personer.

