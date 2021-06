Stengte barnehage og skole på grunn av regnefeil

I helgen valgte Moss kommune å stenge Røysåsen barnehage og Nøkkeland ungdomsskole med umiddelbar virkning. Også idrettshallen på Nøkkeland ble stengt. Grunnen var at det hadde blitt avdekket høye verdier av radon.

Mandag kom en kontrabeskjed fra kommunen:

– Vi har fått informasjon om at tallene som lå til grunn for beslutningen om å stenge skolen og barnehagen med umiddelbar virkning, var basert på en regnefeil, skriver de i en pressemelding.

Mange berørte familier

Nå jobber kommunen med å gjennomgå tallene på nytt. Inntil videre holdes bygningene fortsatt stengt.

– Vi ber om forståelse for at vi nå må bruke ytterligere tid på å forsikre oss om at tallene vi sitter på er korrekte, før vi frigjør måleresultatene. Det vi likevel kan si er at situasjonen er mindre alvorlig enn først antatt, skriver kommunen.

Røysåsen barnehage har til sammen 59 barn, mens Nøkkeland ungdomsskole har 181 elever. Samtlige ble holdt hjemme mandag på grunn av regnefeilen. Foreløpig er det uvisst når de kan vende tilbake.

– Vi håper det blir klarhet i dette så fort som mulig, helst i løpet av morgendagen, sier Therese Evensen, kommunikasjonssjef i Moss kommune.

– Hvordan kunne denne feilen skje?

– Det har vi ikke noe svar på ennå. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen nå, svarer hun.

Radon

Radon er en radioaktiv, usynlig, luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa og lett frigjøres til luft.

Utendørs vil konsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i vårt innemiljø.

Når radioaktiv gass innåndes blir lungene bestrålt fra innsiden, noe som gir økt risiko for lungekreft.

Radon er nest viktigste årsak til lungekreft, aktiv røyking er hovedårsak.

Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Risikonivå bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og hvor høyt radonnivået er.

I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene.

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene er for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Kilde: Statens strålevern / NTB

