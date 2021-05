Byggingen av Hoppern skole ble 50 millioner kroner billigere enn forventet

I 2016 vedtok mossepolitikerne å bevilge 398 015 000 kroner til byggingen av en ny skole og idrettshall på Hoppern på Jeløy. Nå har revisjonsrapporten for prosjektet kommet. Den viser at prosjektet har kostet 345 728 681 kroner. Det gir et mindreforbruk på 52 286 319 kroner.

Politiske bestillinger etter prosjektstart skapte utfordringer

Det ble likevel registrert merforbruk innenfor enkelte budsjettpunkter, blant annet utbetalinger til leverandører. Dette skyldes endringer i prosjektet som ble gjort etter bystyrets vedtak.

Underveis i forprosjektet bestemte nemlig politikerne at det skulle legges til en rekke tilleggsarbeider og -tjenester. Skolen skulle bygges i massivtre og BREEAM-sertifiseres, og det skulle bygges solceller på taket.

Dette skapte utfordringer for prosjektet, noe som kommer fram i MKEiendoms avsluttende regnskapsrapport.

– Med slike endringer kunne prosjektet endt i store problemer. Man måtte budsjettere de nye endringene raskt og ikke minst finne gode rådgivere som kunne hjelpe oss med de nye oppgavene. Vi fikk heldigvis god kontroll på prosjektet og ble vellykket på alle måter, skriver de.

Fikk nesten 14 millioner i spillemidler

Prosjektet har blitt finansiert på følgende måte:

Mva-refusjon: 66 989 566 kroner

Statlige/fylkeskommunale tilskudd (spillemidler): 13 775 000 kroner

Serielån over 40 år: 264 964 115 kroner

Byggingen startet sommeren 2017. Skolen ble offisielt åpnet 4. september 2019.

