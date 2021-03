Mye smitte i rusmiljøet i Moss - har startet testing på Varmestua

De siste dagene har covid-19 rammet personer i rusmiljøet i Moss.

– Vi anerkjenner at det kan være vanskelig for denne gruppen å komme seg til testsenteret ved flyplassen, og vi ønsker derfor å tilrettelegge så mye som mulig for at også de skal få testet seg, skriver kommunen i en pressemelding.

På bakgrunn av dette har de satt opp testing på Varmestua onsdag og fredag denne uken. Varmestua ligger langs Helgerødgata på Jeløy.

– Viktig å være tidlig ute

Kommuneoverlege Kristian Krogshus kan ikke presisere hvor mange personer fra rusmiljøet som har blitt smittet, da dette er en løst definert gruppe. Men det er nok til at kommunen nå har tatt forholdsregler.

– Vi synes det er viktig å være tidlig ute når vi ser at personer tilknyttet rusmiljøet tester positivt. Dette er en gruppe som lenge har vært spart for smitte, i hvert fall oss bekjent, men som nå er mer berørt, sier Krogshus.

Kommunen har dannet seg et godt bilde av smittekilden. De fleste har blitt smittet i private settinger. Krogshus understreker at det ikke har skjedd noen smitteoverføring på Varmestua.

Åtte nye smittetilfeller

Det siste døgnet har åtte nye innbyggere i Moss fått påvist covid-19. Alle utenom én har kjent smittekilde.

Tre av de smittede er barn og er en del av utbruddet på Bytårnet skole. Elevene har ikke vært på skolen mens de har vært smittsomme, ifølge kommunen.

70 prosent har mutert virus

I alt 1040 personer ble testet for koronavirus i uke 7 i Moss. Av disse var 53 positive, en andel på 5,1 prosent.

– Det er en relativt høy andel som har testet positivt, og det er påminnelse til oss alle om hvor viktig det er at alle som har symptomer eller kan være utsatt for smitte, tester seg, sier kommuneoverlegen.

Av de 53 positive testene var 37 av den muterte UK-varianten. Kommunen forventer at dette tallet vil stige, da de fortsatt venter på analyse av søndagens tester.

