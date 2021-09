Bokassa om ny plate: – Har ikke tenkt på hva folk ville synes, eller på om vi mister kredibilitet

Fredag legger Bokassa ut på tur, med turnéstart i Moss 10. september og Fredrikstad 11. september.

– Folk som liker punk, rock og metal er lojale mot stilen de digger. Jeg tror ikke de tenker på hitlister en gang! sier Kaarstad, som synes det er helt greit at rocken «aldri har vært det store hos folk flest».

– Bortsett fra et par blaff av noen band som ble store her og der, som Offspring, Ghost og Green Day, har rocken alltid bare ligget bak der i min tid og det er fint for meg. Men jeg liker ikke når folk skal begynne å snakke om «er rocken død». Nei, det er den ikke: Den er bare ikke på toppen av hitlistene – og det trenger den heller ikke å være.

Hans eget band har sitt publikum. Som nå får høre albumet Kaarstad alltid har drømt om å lage. Det gjorde Bokassa etter et snodig pandemiår der de opplevde å være på turné da alt ble kansellert.

Ut på tur

– Først tenkte vi «det varer kanskje noen uker». Vi fant raskt ut at det ble lenger enn det. Men vi gikk på øving, bare sånn i tilfelle. Vi tenkte hele tiden «det ordner seg sikkert snart», så vi tenkte vi skulle holde oss i spilleform. Til slutt kom vi til et punkt der vi innså at okay, dette varer mye lenger, sier Kaarstad – og medgir at den vanskelige erkjennelsen kom først i januar i år.

– Så lenge ventet vi på det som forhåpentligvis skjer nå, sier Bokassa-frontmannen og sikter til at stonerpunkbandet snart gyver løs på turné. Først seks konserter her hjemme, med start i Moss 10. september, og så venter kontinentet og Storbritannia i oktober og november.

Siden trinn fire av gjenåpningen er utsatt, funderer han litt på hva som «egentlig er lov» for publikum på de norske konsertene som venter. Og medgir at han synes sittepublikum på rockekonserter er snodig. For det har Bokassa prøvd ved et par smitteverntilpassede anledninger.

Hysjet på

– Når folk sitter rolig, på hvert sitt bord, og ser på at vi spiller og klapper etterpå … du føler at de ikke koser seg! Det er et kompromiss og verdt det, men likevel merkelig – selv om jeg vet det er fordi de må, sier han og gliser:

– Jeg har vært på sittekonserter der noen blir så ivrige og bare «må» reise seg opp. Da er det alltid noen vakter som griper inn. Tenk deg: Det dristigste rockerne kan gjøre i dag er å reise seg!

Det får ham til å tenke på en tidlig konsertopplevelse, da lille Jørn var med foreldrene sine på Sola konserthus og så Vamp.

– Jeg husker at da de spilte «Månemannen», som jeg synes er en veldig kul låt, reiste jeg meg. Da begynte folk å hysje på meg. Slik føles det nå.

Bombastisk

Bokassa, som foruten Kaarstad utgjøres av Olav Dowkes og Bård Linga, er i gang i øvingslokalet igjen. Nå er det de nye låtene som skal øves inn, de som blir å høre på gruppens tredje album ut. Det slippes denne uken under tittelen «Molotov Rocktail», og byr på et plateomslag i beste stil med gammel Dio og Maiden: Over skrevs på en rosa, bevinget hest sitter en bevæpnet kar med pannebånd.

– Jeg er ekstremt fornøyd med platecoveret, medgir Kaarstad med en latter:

– Det er en eksplosiv, ganske bombastisk plate, og da måtte vi ha et ganske bombastisk cover med en Pegasus og noen som rir på den med maskingevær. Ikke noe gråmelert indiecover.

Innspillingen av oppfølgeren til «Divide & Conquer» (2017) og «Crimson Riders» (2019) ble fremskyndet. Da Bokassa egentlig skulle spilt på en mexicansk gigafestival, befant de seg derfor i Caliban Studios i Oslo i stedet. Det var i april i fjor.

– Vi dro til studio der det var munnbind og lite folk og litt merksnodig stemning.

Skamløse

Men Kaarstad og Co. lot seg ikke merke av stusslig pandemistemning når det kom til det musikalske. Tvert om: «Molotov Rocktail» byr på fullt øs og «more is more».

– Vi tenkte «det er lov å være skamløs». Etter å ha laget to album som er forholdsvis like i form, selv om de er ulike, åpnet vi virkelig opp: Det er akustiske gitarer, vi har rockepiano for første gang, vi har cheerleaderkor, vi har blåsere, dobbeltpedal. Vi har ikke tenkt på hva folk ville synes, eller på om vi mister kredibilitet. Derimot har vi tenkt «Fuck it, om det gjør låten kulere, så vi hiver det på».

Om sine inspirasjonskilder som hovedlåtskriver sier Kaarstad til NTB:

– Jeg liker plater du bare setter på, og så blir du overrasket og underholdt. Uten fyllmasse, bare ting som tar deg nye steder. Rock skal være gøy eller har glimt i øyet.

Lakmustest

Han trekker frem album som Monster Magnets «Power Trip» og Dinosaur Pile-Ups 2019-utgivelse «Celebrity Mansions», som han kaller «den kuleste platen jeg hørte i 2019».

– Dinosaur Pile-Ups hadde gitt ut noen kule rockeplater før. Så kom denne og alt var gøy og jeg ble glad av denne platen, hver eneste låt. Jeg hadde veldig lyst til å ha en slike plate selv.

Og det har Bokassa nå, og står klar til å dele den med fansen. Det skjer via et nytt plateselskap, østerrikske Napalm Records – og pressemelding på engelsk og tysk der det fastslås «Stoner Punk vom Feinsten: Bokassas «Molotov Rocktail» setzt alles in Brand!".

Brannstiftingen får sin spede begynnelse i høst. I 2022 er det planlagt virkelig å ta fyr – med store festivalopptredener på Download og Hellfest ute, så vel som Tons of Rock og arenakonsert i Stavanger som oppvarmer for Judas Priest. Men hvordan blir det å gjenskape store, pampige låter live?

– Jeg tror det blir jækla bra, sier Kaarstad uten å nøle:

– Lakmustesten er at det høres bra ut når vi spiller den på øving. Det er oss tre, og klarer ikke vi å få det til i øvingslokalet, gjør vi det ikke live.

