Dragartist: – Vi har fortsatt en lang vei å gå

Larsen er åpent homofil og dragartist. For mange er han best kjent under artistnavnet «Skrellex». Han har spilt i Hotel Cæsar, blitt kåret til Mr. Gay Norway og var sist å se på TV-skjermen under talentprogrammet «All Together Now» på TV Norge i 2019.

Larsen er opprinnelig fra Moss, men har bodd i Oslo de siste årene. Lørdag vender han tilbake til hjembyen for å opptre i drag. Denne helgen arrangeres nemlig historiens første Pride i Moss. Det synes Larsen er på tide.

– Jeg er veldig glad for at Moss endelig føyer seg inn i rekken byer som velger å arrangere Pride. Det er bra og viktig at Moss blir med på å synliggjøre denne markeringen, sier han.

En evigvarende tanke gjemt i bakhodet

Larsen synes det er viktig å vise at LGBTQ-personer ikke er alene og at ingen i 2021 skal måtte føle på utenforskap på grunn av den man elsker.

– Det er spesielt viktig i disse tider når man ser på land som for eksempel Polen, som går i feil retning. Vi har kommet langt i Norge, men man skal altså ikke se lenger enn til naboland i Europa for å finne helt andre tilstander, sier han.

Du skal føle deg trygg, uansett hvor og hvem man er. — Kai Thomas «Skrellex» Larsen

Selv har han aldri opplevd hatkriminalitet, men han har flere venner som har gjort det.

– Jeg kjenner flere som har opplevd hatkrim de siste to-tre årene. Jeg tror grunnen til at jeg ikke har opplevd det selv, er fordi jeg er såpass gæren. Det hender jeg tar T-banen i fullt drag. Jeg tror folk er mer redde for meg enn jeg er for dem, sier Larsen med glimt i øyet.

Samtidig er han åpen om at han kan kjenne på frykt for å bli utsatt for hatkriminalitet.

– Jeg tror det er noe man alltid har i bakhodet. Det viser at vi fortsatt har en lang vei å gå, sier han, før han tilføyer:

– Når jeg går alene hjem i mørket og ser en ungdomsgjeng eller noe, så hender det jeg kjenner at det hopper litt ekstra i hjertet. Sånn skal det ikke være for noen. Du skal føle deg trygg, uansett hvor og hvem man er, sier Larsen.

Dragartisten «Skrellex» fremfører sanger på scenen selv. (Dino Serrao)

Første forestilling i hjembyen

35-åringen fra Moss har jobbet som profesjonell dragartist i tre år nå. Han begynte karrieren som bakgrunnsdanser for gruppa «Queentastic» i 2008. Etter hvert ble han et fullverdig medlem av gruppa.

– Nå har det blitt mye mer mainstream å være dragartist. Men på den tiden var det ikke det. Da opptrådte man på mange lugubre utesteder, mimrer Larsen.

I dag står «Skrellex» på egne bein. Han reiser rundt i landet med sitt eget show. Lørdag blir første gang han skal opptre i drag i hjembyen.

– Jeg er pissnervøs. Det er blant annet sanglærere fra ungdomsskolen som har booka billett. Dette er ikke akkurat noen dagmatiné hvor man sitter med beina i kors. Så jeg kjenner det på nervene, sier Larsen.

Drag

Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, der en opptrer som et annet kjønn.

Dette innebærer vanligvis å ikle seg en rollefigur hvor satire, ironi, utfordrende seksuell oppførsel og frekkhet er viktige ingredienser.

Menn i drag kalles ofte «drag queens».

Å kle seg i drag er ikke det samme som å være transperson.

Showet hans, som starter klokken 21.00 på Mikron, inneholder en seanse der han skal parodiere sanger fra 18 forskjellige artister på 25 minutter.

– Det går i et forrykende tempo. Det blir mange MDG-låter og andre sanger som folk elsker å hate, sier Larsen.

– Jeg elsker å opptre og få folk til å le, forteller han avslutningsvis.

