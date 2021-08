Fredrikstads nye TV-ansikt: – Jeg rødmer bare jeg ser navnet mitt på rulleteksten

– Det skjer mye om dagen, ler Aaseth fra bilen over en litt ustabil telefonlinje.

Hun forklarer at hun er på vei gjennom en skog for å lage scenografien til et NRK Super-program om kjendiser som jager barn ute i marka. Hilde Aaseth er ingen kjendis – ennå. Men du har garantert sett noe av det hun har jobbet med som scenograf: Omgivelsene kjendisene beveger seg i, enten det er i NRKs storsatsning «Maestro», NRK Supers «Brillebjørn», TV2-gjengangeren «Farmen» eller store sceneshow og arrangementer som «Gullruten», er det produktdesigneren fra Gressvik som står bak.

Oppussing for og med barn

Fredag denne uken slapp TV2 Play åtte episoder av den nye serien «Mitt nye rom», der venner og familie har kunnet nominere barn de syns fortjener en oppgradering av barnerommet. Den aller første episoden er spilt inn hos 11 år gamle Lykke i Fredrikstad.

– Det er et veldig koselig prosjekt, og programmet finnes også i Danmark. Da jeg ble spurt om å ta dette oppdraget sa jeg først nei. Jeg rødmer jo bare å være på rulleteksten. Så sa de «se på det danske programmet», og det gjorde jeg. Og jeg ble så rørt, forteller Aaseth om hvordan hun lot seg overtale til å tre ut av komfortsonen.

Hilde Aaseth og Lise Marit Syftestad er tospannet som leder Oiii-serien «Mitt nye rom». (TV2 Play)

Mens hun ellers er vant med å tegne skisser og levere fra seg lange lister til fagfolk med alt som skal gjøres, har hun i «Mitt nye rom» måttet stå for det meste selv. Det er også litt av poenget, forklarer hun.

– Her gjør vi det sjæl, vi! Det er ikke noe designteam med, det er bare jeg som bygger med god hjelp fra den som har nominert og kanskje noen fra familien. Barna hjelper masse! Siden det er et program som retter seg mot barn, kan vi ikke ta imot spons, og vi har dermed færre midler å rutte med. Men med det får vi også vist hvor langt vi kommer med kreativitet, og at dette er prosjekter som er overkommelige for de fleste.

Rommene pusses opp og innredes på barnas premisser. Her er det ikke fokus på interiørtrender, men på barnas interesse og der de er i livet akkurat nå: Adrian fra Prestfoss ønsket seg et skikkelig rånerom, Lykke fra Fredrikstad drømte om et sted der kreativiteten hennes kan blomstre og Maria trengte bedre plass til å lage TikToks med bestevenninnen.

Lykke (11) fra Fredrikstad er den første i strømmeserien som får oppgradert rommet sitt. (Lina Hindrum Foto)

En god opplevelse

Hilde tror ikke hun kommer til å bli kjendis med det første og har i grunn ikke tenkt over hvordan det vil være å bli gjenkjent ennå.

– Det som var fint, var at jeg kjente settingen godt fra før, selv om jeg ikke har vært foran kamera. Det handlet jo ikke om meg, fokuset var på barna og at de skulle ha det bra.

Likevel tok hun en kjapp avsjekk med datteren på 14 før hun takket ja: Var det greit at mamma ble med på noe sånt? Eller var det veldig kleint å se henne på tv? Kanskje var det nok at pappa, Hans Aaseth, dukker opp i TV-ruta titt og ofte som kapellmester på programmer som Allsang på Grensen?

– Så svarte hun bare «men det der er jo sånn du er, mamma», og da var det bestemt. Dette er min mulighet til å bruke yrket mitt til noe veldig fint. Om det bryter ut krig, er det jo ingen som trenger en scenograf akkurat, men her kunne jeg bidra til å gi barna en god opplevelse, avslutter den ferske programlederen.

