3. november 2015 dukket mannen opp utenfor Nav-kontoret i Moss med en øks og hamret løs på hovedinngangen.

Ingen personer ble fysisk skadet, men daværende Nav-leder i Moss, Kari-Mette Mjønner, kalte økseangrepet den alvorligste hendelsen kontoret noensinne hadde blitt utsatt for.

25. april året etter ble mannen dømt til syv måneders fengsel.

Nå er han nok en gang dømt for et lignende forhold.

Kalte ansatt for jøde

1. juli 2019 dukket han igjen sint opp på det lokake Nav-kontoret - dog uten øks.

Mannen i 30-årene klatret oppå noen biler og krevde å få snakke med en av saksbehandlerne.

Da en annen ansatt gikk ut og forklarte at brukere som opptrer sinte og truende ikke får snakke med saksbehandlere, av hensyn til deres sikkerhet, reagerte mannen med mer sinne. Ifølge dommen kalte han den ansatte for blant annet «jævla jøde».

Slik så inngangspartiet til Nav-kontoret i Moss ut etter at mannen hadde gått løs på det med øks i 2015.

Truet med å skyte politibetjenter

Kort tid etter dukket politiet opp, som er en av naboene til Nav-kontoret i Moss.

Da ropte mannen at han skulle drepe den Nav-ansatte og familien hennes.

Da politiet pågrep mannen, bet han en av betjentene i armen og forsøkte å klype en annen i skrittet.

Han uttalte også at han skulle skyte politibetjentene med en gang han slapp ut av arresten.

Nektet straffskyld

I Moss tingrett erkjente mannen de faktiske forholdene, men nektet straffskyld.

Rent formelt var han tiltalt for å ha hindret en offentlig tjenestemann fra å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling gjennom vold og trusler.

Det mente tingretten var tilfellet, både overfor de to politiebetjentene og den Nav-ansatte.

At mannen tidligere hadde blitt dømt for trusler og skadeverk mot Nav, under det nevnte økseangrepet i 2015, ble sett på som skjerpende under straffeutmålingen. Mannen er også tidligere dømt for vold mot en offentlig tjenestemann i en annen sak fra Øvre Romerike tingrett.

Den nye dommen ble satt til 45 dagers fengsel.

