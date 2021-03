Kvikkleiren i Moss

De nye kvikkleirefunnene i Moss har ført til frykt, usikkerhet og frustrasjon blant mange av byens innbyggere. Stabiliteten i området fra Moss kirkegård og ned mot havna er betydelig dårligere enn først antatt. Rapporten fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) har ført til nye krav om flytting av togtraseen og togstasjonen.

Byens politikere synes å være like overrasket som alle andre, men det er grunn til å stille spørsmål om de har grunn til det. Det har vært allment kjent at boligområdene i Nyquistbyen var bygd på kvikkleire. I mars 2017 var Arild Svenson leder for Teknisk utvalg, og på vegne av FrP, MDG og Rødt stilte han følgende forslag: «Det er utvalgets oppfatning at det ikke er gjort tilstrekkelig kartlegginger og utredninger av grunnforholdene. ... Det må gjennomføres og fremlegges resultat for kartlegginger, utredninger, vurderinger og grunnundersøkelser for nærliggende områder til planområdet. Resultatene, inkludert vurdering av risiko, skal fremlegges for, og behandles av, Teknisk utvalg. Gravearbeider skal ikke startes før etter slik ny behandling i TU».

KrF sluttet seg til dette forslaget. Men det ble nedstemt av et knapt flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og SV.

LES OGSÅ: BBM håper nye kvikkleirefunn vil påvirke ankesaken om jernbaneutbyggingen i Moss (+)

Det ble naturligvis gjort undersøkelser av grunnforholdene før rivningen av Nyquistbyen startet, men tydeligvis ikke godt nok. Først nå i 2021, etter rasulykken på Gjerdrum, foreligger det en grundig rapport om grunnforholdene. Denne NGI-rapporten skal nå kvalitetssikres av en tredjepart, noe som skal gi en trygghet for at det videre arbeidet med ny togtrasé vil fortsette under sikre forhold. Det er lite sannsynlig at Samferdselsdepartementet eller Stortinget vil endre planene for togsporet gjennom Moss. Arbeidet er kommet altfor langt, og nye utredninger om et annet trasévalg vil ta mange år. Det vil også ta flere år før et nytt prosjekt vil komme med i Nasjonal Transportplan.

Det positive med de nye undersøkelsene er at oppmerksomheten rundt prosjektets sikkerhet blir styrket. Det nye tiltaket med en 180 meter lang støttevegg langs Fjordveien vil føre til at dette området vil bli mer stabilt enn før. Og det er sannsynlig at denne støtteveggen vil bli bygd uansett hvor togsporet vil gå. For det store krateret i Nyquistbyen kan ikke bli liggende som et stort sår i landskapet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har allerede uttalt at det pågående arbeidet skal fortsette. Gruppelederne i Moss kommunestyre skal møte ham i et digitalt møte tirsdag 2. mars. Der vil sikkerheten i det videre prosjektet bli viet stor oppmerksomhet. Men alt tyder på at statsråden vil gi beskjed om at det pågående arbeidet skal fortsette.

LES OGSÅ: – Jeg angrer overhodet ikke på togtrasévalget, sier tidligere ordfører Tage Pettersen