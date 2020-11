Åtte nye smittede i Moss

For en av de smittede er smittekilden ukjent. Smittekilden for de øvrige syv smittetilfellene er nærkontakt til kjente smittetilfeller.

En av de smittede siste døgn er lærer ved Bytårnet skole. Vedkommende som er smittet, er nærkontakt til kjent smittetilfelle.

På Bytårnet skole er følgende i karantene:

• Hele tiende trinn

• Åttende trinn: To klasser i karantene

• Hele andre trinn i karantene

• Noen enkeltelever ved andre trinn

Moss Voks

Totalt er det fem elever ved Moss Voks som har fått påvist koronasmitte. Som følge av smittetilfellene er 34 elever og ansatte satt i karantene.

- Vi ser at forekomsten av korona fortsatt er høy i Moss. Men de nye nasjonale tiltakene som ble innført 5. november, samt de lokale tiltakene i Oslo og i Moss kommune, har sannsynligvis bidratt til å hindre en ytterligere økning i hvor mange koronasmittede vi ser i løpet av en uke i Moss, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Utviklingen de fire siste månedene

Det har vært en negativ utvikling i Moss de siste fire månedene.

Hittil i november har det vært 100 smittetilfeller.

I hele oktober var det 80 som ble smittet. Det var en stor økning i forhold til september, da det var 28 smittede. Mens tallet i august kun var 15.