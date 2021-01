1. januar 2021: 13 nye smittede i Moss

I løpet av hele 2020 ble det registrert 765 smittede i Moss. Selv om Moss kom i riksmedienes søkelys i juli, da det var et større utbrudd i byen, var desember den måneden der det ble registrert flest smittetilfeller; hele 361.

Fire under 18 år

Siste døgn er det er påvist 13 nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Fire av de smittede er under 18 år. Smittekilden for 12 av tilfellene er kjente nærkontakter, og for ett av smittetilfellene er smittekilden foreløpig ukjent.