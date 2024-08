«Ted Lasso» i ferd med å få tommelen opp for en fjerde sesong

Det er ifølge bransjebladet Warner Bros. Television som ønsker å videreføre de nå utløpte avtalene med skuespillerne Hannah Waddingham, som spiller fotballklubbeieren Rebecca, Brett Goldstein og Jeremy Swift.

De er organisert i en britisk skuespillerunion, og for tur står forhandlingene med skuespillerne som er med i den amerikanske skuespillerfagforeningen Sag-Aftra.

I tillegg til Jason Sudeikis, som spiller Ted Lasso selv og også har vært med på å skape serien sammen med Brendan Hunt – som spiller lagets trener, handler de amerikanske avtalene om blant andre Juno Temple, skriver Deadline.

Helt siden «Ted Lasso» rundet av sin tredje sesong i fjor har det vært snakk om å gjenopplive serien. Allerede i januar snakket Warner Bros. TV-sjef Channing Dungey om muligheten for at historien om amerikaneren som kommer til England for å trene et fotballag skulle fortsette.

