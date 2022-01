Hun dyrker spirer på Rommen

– Et teater skal være et demokratisk rom, og en felles, menneskelig møteplass. Det ligger faktisk i teatrets mandat. Da er det viktig at teatret blir et sted der man kan møte ulike mennesker som forteller ulike historier. Da skjer det gode ting i samfunnet. Ting som starter på individplan, sier Belinda Braza til Dagsavisen.

Det er ingen hemmelighet at kvinnelige regissører er mangelvare ved norske teatre. — Belinda Braza, kunstnerisk leder Rommen scene

Hun er kjent som danser og koreograf, både på TV og ulike sceneoppsetninger, og er nå kunstnerisk leder ved Det Norske Teaters avdeling i Groruddalen, Rommen scene.

– Det er ingen hemmelighet at kvinnelige regissører er mangelvare ved norske teatre. Og kvinner som tilhører minoriteter, fins knapt i det hele tatt i den posisjonen. Det vil vi endre, sier Braza.

Trippelforestilling

Derfor starter Det Norske Teatret nå det de kaller Spire-prosjektet ved Rommen scene.

– Målet med Spire-prosjektet er å samle unge, fremadstormende regissørtalenter som ønsker å lage teater, film og tekst for et ungt publikum i Groruddalen, gjerne med folk fra Groruddalen på scenen. De skal lage det vi i bransjen kaller en triple bill, altså en forestilling der hver regissør lager ett innslag på 20–30 minutter hver, som presenteres samme kveld, som én forestilling, forklarer Braza.

Tre spirer

De tre spirene heter Martine Næss Johansen, Zezé Kolstad og Jae Nyamburah. Alle tre har mye og variert erfaring med tekst, scenekunst eller begge.

F.v. Martine Næss Johansen, Zezé Kolstad og Jae Nyamburah er de utvalgte regissør-spirene til Det norske teatrets satsning i Groruddalen. (Det norske teatret )

– Martine er slampoet, forfatter og redaktør i det skeive kulturtidsskriftet MELK og Agenda teXt. Hun har jobbet mye med unge på skolebesøk og skriveverksteder. Martine tenker å ta utgangspunkt i en tekst fra en av bøkene sine.

– Zezé er dansekunstner. Hun har satt opp egne produksjoner, og var med å etablere Fargespill i Oslo. Nå er hun prosjektleder for Outreach ved Dansens Hus.

Hvorfor er ikke disse fantastiske menneskene for lengst oppdaget? — Belinda Braza, Rommen scene

– Jae begynte som skuespiller i ung alder, og var en av studentene i det første kullet av Det Multinorske. Hun har hatt roller på scenen og TV, og har erfaring fra slam, hiphop og musikk. Jeg gleder meg til å følge utviklingen til dem alle, sier Braza.

Nettverk

Det første Belinda Braza gjorde da hun fikk jobben som kunstnerisk leder for Det norske teatrets satsing i Groruddalen, var å ringe rundt og se hva som fantes av regiinteresserte kvinner.

– Jeg brukte mitt eget nettverk, og spant videre ut fra det, for å lete opp flest mulig. Fordi jeg er nysgjerrig. Hvorfor er ikke disse fantastiske menneskene for lengst oppdaget, slik at de får lage ny teaterhistorie? Siden jeg er en utålmodig type som vil ha ting gjort, helst i går, satte jeg bare i gang med å samle en bukett spirer som jeg føler representerer noe unikt hver for seg, sier Braza.

Veiledere

De tre spirene, Næss Johansen, Kolstad og Nyamburah, velger selv hvor mye de vil jobbe individuelt, og hvor mye de vil jobbe sammen. Etablerte regissører som Marit Moen Aune og Kjersti Horn møter dem som veiledere. Ikke mentorer – ifølge Braza er målet idé og erfaringsutveksling, ikke noe lærer-elev-forhold.

– Vi vet at historisk sett, har det alltid vært langt færre kvinner enn menn ved regilinja på teaterhøyskolen, nå KHIO. Og den første melaninrike kvinnen ble først tatt opp til registudiet i 2021! Det betyr at folka jeg leter etter, ikke har formell regiutdanning fra før. Håpet er at spire-prosjektet gi noen en plattform for å teste ut og vise fram arbeid, før de eventuelt søker seg videre til utdanninger. Vi kaller det spire for å senke terskelen og å legge ambisjonene der vi mener det er et stort uutnyttet potensiale, som grobunn og katalysator til disse fremadstormende kunstnerstemmene, sier Braza.

30. mars

Prosjektet skal munne ut i en forestilling som etter planen settes opp på Rommen scene den 30. mars.

– Vi driver rekruttering av skuespillere nå. Helst skulle vi hatt en kjempesvær audition med 850 mennesker, fullt hus tett i tett, men det er selvsagt helt umulig med pandemien. Så vi bruker mye tid på sondering. Telefonsamtaler, en-til-en på Teams, kaffeavtaler. Det er tidkrevende, men så utrolig givende og spennende. Vi trenger ulike talenter, med ulik kjønnsidentitet, aldre, og kvaliteter. Gjerne med bakgrunn fra Groruddalen, men det er ikke noe krav, sier Belinda Braza.

