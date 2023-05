Eurovision-danser Reno fra Veitvet: – Får jo litt adrenalinkick

Andersen var med som danser da Tix deltok for Norge i Rotterdam i 2021. To år senere er han med når Alessandra Mele framfører «Queen of Kings» i Eurovision Song Contest i Liverpool.

Som koreograf har hatt en noe større rolle enn tidligere.

– Det er veldig spennende, forteller Andersen til NTB.

Fra Veitvet

Han vokste opp på Veitvet, og startet med dans på Follo Folkehøgskole i Vestby.

– Jeg har litt større ansvar for å finjustere dansingen og passe på at sceneshowet ser bra ut. Det er en litt annen innfallsvinkel, og det handler om artisten i tillegg. Det er litt mer jobb, men er gøy, forteller Andersen.

Fra framføringen i den norske Melodi Grand Prix-finalen tidligere i år er det gjort noen endringer, men ikke så mange.

– Ting er mye «skarpere» nå enn tidligere. Alle de små finessene og detaljene i koreografien som vi ikke hatt tid og mulighet til å gjøre til den nasjonale finalen. Alle de småtingene som vi har sett i etterkant, bare for å forbedre det som allerede er et ganske bra nummer, forklarer danseren.

[ Alessandra vant årets MGP-finale med låta «Queen of Kings» ]

Jobbmessig

– Jeg har jo fulgt med på Eurovisoin, slik jeg tror alle i Norge gjør, forteller Reno Andersen.

– Men etter at jeg ble danser, er det mye mer relevant jobbmessig. Dette er en av de største tingene som man har lyst til å gjøre som danser, vil jeg påstå, legger han til.

Samlet anslås Eurovision-showene å nå 200 millioner mennesker.

– Det er ganske absurd. Dette er en av de største TV-sendingene i verden – om ikke den største. Man får jo litt adrenalinkick av det. Og et ansvar, for alt skal jo sitte. Men det er gøy å være litt nervøs og spent, for det betyr at man bryr seg enda mer og vil at det skal være så bra som mulig, sier Reno Andersen.

[ Bannlyst i 1984 – æresgjester i Eurovision i år ]

Ikke kjendiser – ennå

Danseren tror den norske låten har en god sjanse til en fin plassering. Alessandra Mele får mye oppmerksomhet i Liverpool, men så langt har ikke danserne merket like mye til dette.

– Og det er jo ganske fint, slik at vi kan gå og shoppe og sånt. Men etter at vi har vært på TV tror jeg det blir litt mer trykk, og det er bare gøy, sier Reno Andersen.

Hjemme i Oslo skal familie og venner samles til Eurovision-fester. Ingen av dem har tatt turen til Storbritannia.

– Det er jo ikke så billig å være her akkurat nå, for prisene har jo steget så mye. Men jeg vil tro de får den beste opplevelsen av å se det på TV, for Eurovision er først og fremst laget for TV-seere. Alle heier hjemmefra, sier danseren og koreografen.

[ De beste og verste minnene fra Eurovision ]

Storbritannia arrangerer

Storbritannia er årets vertsland for Eurovision Song Contest, med Ukraina som medarrangør.

Ukrainske Kalush Orchestra tok en suveren seier i fjorårets konkurranse i Torino, men den russiske invasjonen av landet har gjort at Den europeiske kringkastingsunion (EBU) valgte Storbritannia som sted for årets konkurranse.

Norge ligger høyt oppe på spilleskapenes liste over mulige vinnere, men det er fortsatt Sverige og Loreen som er storfavoritt. Begge er i første semifinale, som holdes tirsdag 9. mai.

Finalen er lørdag 13. mai.

[ – Jeg tok opp Eurovision-finalen på VHS og lærte meg sangene utenat på alle språk ]