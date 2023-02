Alessandra vant årets MGP-finale med låta «Queen of Kings»

Tekst og melodi er signert Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele selv og Linda Dale. Låta handler om å tørre og være seg selv, og det å komme sterkere ut av vanskelige perioder i livet.

– Jeg har fått en så stor ære – jeg skal gjøre dere stolt, sa en jublende vinner.

– Jeg må sette meg ned, hvis ikke detter jeg, sa hun, men fikk straks beskjed om å reise seg igjen for å fremføre vinnerlåta.

20-åringen har bodd mesteparten av livet i Italia, men bestemte seg for å flytte til Norge for to år siden etter å ha fullført videregående.

Alessandra deltok i The Voice i 2022 og bor nå på Lillehammer hvor hun studerer på musikkskolen Limpi.

