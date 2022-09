Mourinho «hysjer» i overraskelsesopptreden

«Jeg foretrekker å ikke snakke om det. Hvis jeg snakker er jeg i skikkelig trøbbel».

Jose Mourinhos ord høres idet han og rapperen står sammen mens de holder fingeren over leppene i en «hysj»-bevegelse. Midtveis i videoen til Stormzy-låten «Mel Made Me Do It», som ble sluppet torsdag denne uka, dukker plutselig Mourinho opp. Akkurat mens rapperen sier «jeg foretrekker å ikke snakke, som om jeg er Jose».

Mourinho er ikke bare med i et kort øyeblikk: Han blir i flere sekunder stående sammen med rapperen mens låten fortsetter.

– Det var veldig gøy å gjøre denne opptredenen i Stormzys nye musikkvideo som kom ut i dag, skriver Mourinho i et innlegg på Instagram.

Han benytter også anledningen til å drive promotering for datterens smykkebusiness: I videoen bruker Stormzy smykker fra kolleksjonen.

Mourinho, som har trent storlag som Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United og nå Roma, har flere ganger i løpet av karrieren fått pepper for både uttalelser og oppførsel. Sitatet som brukes har gått sin seiersgang på internett, og ble sagt i et intervju etter at Chelsea tapte for Aston Villa i 2014.

29 år gamle Stormzy har solgt millioner av albumer og overrasket mange med låtslippet torsdag. Han har tidligere blant annet fått stor oppmerksomhet da han stilte i Banksy-utsmykket, knivsikker vest på Glastonbury-festivalen i 2019. Det britiske flagget prydet vesten, som Stormzy iførte seg for å skape oppmerksomhet om strukturell rasisme.

Mourinho er heller ikke den eneste kjendisen som dukker opp i den ti minutter lange promovideoen til «Mel Made Me Do It». Også sprintstjerna Usain Bolt, Arsenal-legende Ian Wright og journalist Louis Theroux er med.

