Spillerforening ber Fifa tillate regnbuearmbind under VM

Spillerforeningen FIfpros generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann ber Fifa «tenke seg godt om» før de innfører et forbud mot kapteinsbind i regnbuefarger, som symboliserer støtte til LHBTQ-bevegelsen.

Saken er omstridt fordi homofili er forbudt i ørkenstaten som arrangerer VM i november og desember.

– Det vil være et katastrofalt signal (om de forbyr det), men jeg tror ikke det vil skje, sier Baer-Hoffmann, ifølge DPA.

I 2021 åpnet Det europeiske fotballforbundet Uefa sak etter at Tysklands kaptein Manuel Neuer bar armbind i regnbuefarger under EM. Uefa konkluderte med at gesten ikke var å regne som en uakseptabel politisk handling.