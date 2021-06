Sigrid til Oslo Spektrum

Ikke før har Sigrid utgitt singelen «Mirror», den første låten fra hennes hånd siden at koronapandemien stanset all turnévirksomhet, så annonserer hun sin største enkeltkonsert i Norge noensinne, i Oslo Spektrum neste år.

- Å spille Oslo Spektrum har vært et av mine største mål, så gleder meg noe helt vilt til dette. Uten å røpe for mye, lover jeg full overtenning! Jeg er klar som et egg!, sier Sigrid Solbakk Raabe (24) i en pressemelding fra konsertarrangøren Live Nation.

Sigrid-konserten finner sted 6. mai 2022, og blir den første store konserten på norsk jord siden hun spilte en rekke profilerte konserter i 2018 og 2019, blant annet på Øyafestivalens hovedscene i Oslo. Hun var i Los Angeles og forberedte det som skulle bli oppfølgeren til debutalbumet «Sucker Punch» da hun måtte gjøre vendereis til Norge på grunn av pandemien. Hun slo gjennom for alvor i 2017 med «Don’t Kill My Vibe», og har gjort stor suksess som liveartist på de store festivalene både her i Norden og internasjonalt. Hun ble kåret til BBC Sound of 2018, klatret til en fjerdeplass på den britiske albumlista, ble Årets spellemann her hjemme og har en rekke konsertopptredener på britiske og amerikanske TV-show og på store konsertarenaer. blant annet for 12.000 i Dublin.

Sigrid slik hun framstår i forbindelse med "Mirror". (Petroleum NTB kultur/NTB kultur)

Har savnet turnélivet

- Å spille live er en stor del av min identitet, så det er klart at jeg har savnet turnélivet, sier Sigrid.

Først nå i sommer, om lag to år etter at hun utga musikk sist, kom «Mirror», den første låten fra det som ventelig er en kommende bolk av ny musikk. «Mirror» ble ifølge følgeskrivet skrevet med tanke på konserter som har blitt Sigrids definitive plattform, og for de tusener av fans som kommer til å «føle bassen i mellomgulvet», ifølge Sigrid selv, som legger til at «Jeg går inn i studio og vet at jeg ønsker å lage et massivt refreng!

Nylig kunne NTB melde at strømmetjenesten Spotify tror Sigrids nye hit «Mirror» ligger an til å toppe listene denne sommeren, sammen med blant andre Hagle & Halva Prisets bygdeanthem «Kjerring ifra by’n» og Kjartan Lauritzens «Million».

Billettene til Sigrid-konserten i Oslo Spektrum legges ut for salg fredag 25. juni.