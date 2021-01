– Nå må Assange settes fri. Han kan ikke lenger sperres inne for å ha avslørt amerikanske krigsforbrytelser. Snart 10 år med forfølgelse, fengsling og psykologisk tortur er 10 år for mye, ikke en dag lenger, skriver Rødts leder Bjørnar Moxnes i en e-post til Dagsavisen, etter at det mandag ble kjent at en britisk dommer sier nei til å utlevere Julian Assange til USA.

Selvmordsfare

Dommeren begrunner det med faren for selvmord.

– Det samlede inntrykket er av en deprimert og noen ganger fortvilt mann som frykter for sin framtid, sa dommer Vanessa Baraitser da hun oppsummerte dokumentasjonen på at Assange skader seg selv og har selvmordstanker, ifølge BBC. Avgjørelsen ble møtt med jubel utenfor rettssalen i London, der Assanges støttespillere hadde møtt fram med plakater og slagordet «Sett Assange fri!». Inne i rettssalen tørket Assange pannen, mens forloveden Stella Moris brast i gråt og ble omfavnet av WikiLeaks-redaktør Kristinn Hrafnsson. Dommeren Baraitser konkluderte med at en utlevering vil være et for hardt tiltak mot 49-åringen. Hun fastslår også at Assange både er intelligent nok og bestemt nok til å omgå eventuelle tiltak som skal hindre selvmord.

USA anker

Assanges forsvarere vil be om at han løslates fra høysikkerhetsfengelset ved London, der han har sittet innesperret i over halvannet år. USA har allerede anket dommen.

– Da går saken videre i rettssystemet, opp til Høyesterett, som igjen vil si mange års varetektsfengsling av Assange. Assange må sannsynligvis forbli i fengsel inntil det blir avklart, sier Hege Newth, som er generalsekretær i Norsk PEN. Ytringsfrihetsorganisasjonen har i en årrekke engasjert seg for Julian Assange, og i PEN holdt de pusten i går da klokka nærmet seg 11.00 og kjennelsen skulle offentliggjøres i London.

– Vi var så utrolig spente, vi har ventet på 4. januar og denne kjennelsen som skulle komme. Vi trodde egentlig at det gikk mot utlevering til USA, derfor er vi selvfølgelig positivt overrasket og veldig lettet over kjennelsen, sier Newth til Dagsavisen.

Ingen ytringsfrihetsdom

Hun er likevel kritisk til kjennelsen i London.

– Dommeren kommer med en humanitær begrunnelse i Assanges helse. Det er selvsagt bra for mennesket Julian Assange, for han har virkelig hatt det vanskelig. Men hun sier ingenting om den egentlige saken, som handler om ytringsfrihet. Dette er ikke en ytringsfrihetsdom eller pressefrihetsdom, som kunne fått betydning for en hel verden, sier Newth.

– En seier

Rødts leder Bjørnar Moxnes, derimot, mener kjennelsen i London kan leses som en seier for ytringsfriheten.

– Dette er en god nyhet for pressefriheten og folkets rett til å vite sannheten, skriver han til Dagsavisen.

– Kjennelsen er en seier for den globale bevegelsen som har stått opp for ytringsfriheten og Assange, og mot USAs autoritære forfølgelse av varslere og uavhengig journalistikk, mener Moxnes. Rødt er det eneste norske partiet på Stortinget som har tatt initiativ til at Norge burde si nei til en utlevering av Assange til USA.

USA vil stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden. Tiltalebeslutningen består av 18 punkter og kan i verste fall gi Assange en dom på opptil 175 år i fengsel. Dokumentene ble lekket og materialet brukt til oppslag i store medier verden over i 2010 og 2011. Presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner regner Assanges arbeid som gravejournalistikk, og han har også sterk støtte i FN.

