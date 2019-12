Tora Augestad

«Dialogues»

Grappa

Tidligere i år vant Tora Augestad Spellemannprisen for sitt forrige album, «Portraying Passion». Dette var sammen med Oslo-Filharmonien, i klassen for klassisk musikk. Det nye albumet legger vi inn her i jazzavdelingen, selv om det rommer svært mye annet også.

Tora Augestad har laget et album der hun på hvert spor synger sammen med én musiker, og bare én, som hun har jobbet med de siste 20 årene. Musikalske dialoger, som hun kaller det selv, derav også albumtittelen. Hun begynner med Bill Evans’ «Waltz For Debby», «Monicas Vals» i Beppe Wolkers svenske oversettelse, kun akkompagnert av Svante Henryson som både plukker og stryker på cellostrengene. Dette setter tonen for hele albumet, der alle de 25 sangene står fram med en strålende klarhet. Akkompagnementene kommer på ti forskjellige instrumenter, men stemmen er den samme, sterke, rene, uttrykksfulle og fleksible, som tydeligvis er i stand til å krysse de fleste grenser med tilsynelatende lekende letthet.

Også repertoaret er svært variert. Her er vakre framførelser av «When You Wish Upon A Star» med Stian Carstensen på trekkspill, og «My Favourite Things» med Trygve Brøske på piano. Her er også noen helt nye komposisjoner av noen av de medvirkende. Saksofonist Trygve Seim kommer med tonesettinger av den persiske poeten Rumi, og et dikt av Tariq Ali oversatt av Thorvald Steen. Trompetist Mathias Eick bidrar med «No Storm», med tekst av Kate Augestad, Toras mor, som noen vil huske fra gruppa Program 82. Frank Hovland fra denne gruppa spiller gitar på James Taylors «You Can Close Your Eyes». Her er flere viser, både Jan Eggums «Ta meg med» (med Frode Barth på gitar) og Kari Bremnes’ «Gåte ved gåte» (med Erlend Skomsvoll på piano).

Nå er de fleste allment kjente sangene på albumet nevnt. Her er også klassisk, samtidsmusikk, salmer og folkesang, Vi kunne fortsatt og fortsatt med flere eksempler, dere skal bare vite at dobbeltalbumet varer i en halv time, uten en eneste nedtur. Helt uten julesanger er dette er musikk som også passer utmerket for stille dager som kommer. Men vi kan også minne om det sesongbetonte albumet «Canticles Of Winter», der Tora Augestad synger sammen med gruppa Music For A While, fem musikere som også er med på det nye albumet hver for seg. Strengt tatt kunne jeg klart meg godt med disse to platene resten av året.