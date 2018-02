Kultur

– I starten var jeg veldig i tvil om jeg skulle være med. I likhet med mange andre syntes jeg det var altfor tidlig at filmen skulle lages.

Dette sa Andrea Berntzen (19), som spiller hovedrollen i Erik Poppes film «Utøya 22. juli», da filmskaperne og skuespillerne onsdag møtte pressen for første gang.

Ofrenes historie

Til uka drar Poppe og de 15 unge amatørskuespillerne til Berlin, der filmen deltar i hovedkonkurransen. Berntzen spiller hovedrollen som Kaia. Ungdommene, som er mellom 15 og 20 år, ble valgt ut etter omfattende auditionrunder landet rundt vinteren og våren igjennom, fortalte Erik Poppe.

– Da jeg leste Eriks reginotat om filmen, ble jeg overbevist. Oppmerksomheten skulle være på ungdommene, ikke gjerningsmannen. Det var viktig, mener Berntzen.

– Jeg har selv stilt meg spørsmålet om dette var for tidlig, sier Erik Poppe.

– Men nå som vi har mistet kontakten med det som faktisk skjedde på Utøya, er det vesentlig å holde liv i ofrenes historie. I en tid hvor vi ser nyfascismen dukke opp i Europa må vi bli minnet om at dette har skjedd og kan skje igjen, sier Erik Poppe.

– Det er sagt og skrevet mye om terroristens soningsforhold og påfunn. Når vi snakker om 22. juli handler det mye om minnesmerke og riving av regjeringsbygg. Vi ønsker å komme videre fra dette. Vi må vekke det kollektive minnet om ofrene, om hvordan det faktisk var på Utøya, sier Poppe.

Minutt for minutt

Under pressekonferansen ble det vist klipp fra filmen, idet de første skuddene faller, og ungdommene flykter i panikk.

– Filmen starter 14 minutter før de første skuddene faller. Skuddene setter i gang et angrep som varer i 72 minutter. Jeg ønsket å skildre skuddene minutt for minutt, og skape et så virkelighetsnært bilde som mulig, sa Poppe.

Alle de 15 ungdommene blir med til Berlin, der filmen vises for første gang mandag morgen.

– Å bli tatt ut til Berlin er en anerkjennelse vi setter svært høyt. Det er en stor anerkjennelse til skuespillerne. Deres innsats bærer denne filmen, understreket Erik Poppe.

– Jeg er 19 nå, det er snittalderen på dem som var på Utøya. Det gjør veldig inntrykk på meg at ungdommer som meg, som oss, ble fratatt muligheten til å leve, konkluderte Andrea Berntzen under pressekonferansen.

