Et magisk metavers bygget over «Skjønnheten og udyret»

---

5

FILM

«Belle»

Regi: Mamoru Hosoda

Japan – 2021

---

Den japanske animasjonsmesteren Mamoru Hosoda feirer tiårsjubileet til sitt Studio Chizu med en hyllest til tegnefilmen som inspirerte ham til å bli en regissør: Disneys «Skjønnheten og udyret» (1991), av alle ting. Det er litt spesielt at en så særpreget japansk filmskaper er drevet av sin entusiasme for en så særpreget amerikansk film (basert på et fransk folkeeventyr), men Hosoda er en fyr som går sine egen veier. Etter en røff periode som animatør på samlebåndet til TV-studioet Toei Douga var Hosoda i full ferd med å brenne ut, og vurderte seriøst å finne seg et annet levebrød. Men etter å ha sett Disney-tegnefilmen «Skjønnheten og udyret» ble han så bergtatt av mediets uendelige muligheter at han bestemte seg for å satse alt på å få laget sine egne filmer. Kanskje en dag ville han få sjansen til å fortelle sin egen versjon av dette klassiske eventyret. Det tok nærmere tretti år før Hosoda fikk oppfylt denne drømmen.

«Belle» er prosjektet han har jobbet seg opp til. En ambisiøs, vidtspennende anime-oppdatering av «Skjønnheten og udyret», som forflytter eventyret til metaverset - og moderniserer det med kommentarer om mobbing på sosiale medier, depresjoner blant japanske skoleungdommer, barnemishandling og sosial angst. Dette er en mindre personlig historie enn «Wolf Children» (2012) og Oscar-nominerte «Mirai» (2018), men fortsatt drevet av personlige besettelser - og en film bare Mamoru Hosoda kunne ha laget. Han har siden starten av karrieren vært fascinert av hvordan fremtidens internett vil forandre livene våre, et tema han tidligere utforsket som regidebutant i antologifilmen «Digimon: The Movie» (2000) og i «Summer Wars» (2009).

Den japanske animasjonsfilmen «Belle» ble en av de største kassasuksessene i hjemlandet i fjor, regissert av Mamoru Hosoda. (Selmer Media)

«Belle» utspiller seg i en nær fremtid der Zuckerberg-visjonene om et digitalt metavers har blitt virkelighet: nettsamfunnet U har over fem milliarder registrerte brukere, og tilbyr folk muligheten til å leve ut alternative virkeligheter i avatarer kalt AS. Den mest berømte av disse avatarene er skjønnheten Bell: en mystisk popartist som tiltrekker seg enorm oppmerksomhet. Ingen aner at denne virtuelle superstjernen egentlig er Suzu, en kronisk sjenert skolejente som har skapt og fremført musikken i all hemmelighet med bestevennen Hiro. Suzu lever et idyllisk småbyliv på landsbygda i Kōchi sammen med sin pappa og en handicappet labradorhund, men er fortsatt deprimert, hemmet av sosial angst og føler seg veldig isolert. Alt raste sammen da Suzus mamma døde i en drukningsulykke, under et forsøk på å redde et lite barn i en flom. Suzu ble etterlatt alene med traumene, mens hensynsløse kommentarer på sosiale medier hetset den avdøde moren for å ofret livet til ingen nytte.

Moren inspirerte Suzu til å lage musikk, men nå har hun mistet sangstemmen og livsgleden. Det hemmelige livet som Bell gir Suzu muligheten til å leve ut sidene som er skjult langt inni henne, en eterisk Disney-prinsesse med vakker sangstemme, formet etter skolens mest populære jente: Ruka. Bells siste konsert blir avbrutt av en skremmende skikkelse kalt Dragen, som er beryktet for å ha banket opp metaversets sterkeste utfordrere. Hun blir fascinert av dette udyret, som har forskanset seg i et skjult slott med U-niversets uoffisielle og lettere fascistiske politistyrke i hælene. I en mer konvensjonell film ville dette ha blitt starten på en kjærlighetshistorie, men «Belle» går i en helt annen retning.

Mamoru Hosoda er mer opptatt av indre styrke, definisjonen av heltemot og samhold enn han er av romantikk. Han er dessuten optimistisk på vegne av vår teknologiske fremtid, der problemene skyldes menneskelige svakheter og ikke de sosiale mediene. For å forsikre at hans visjon av multiverset forblir en multikulturell tumleplass har Hosoda omgitt seg med internasjonale medhjelpere. Figurdesignet er skapt av Disney-veteranen Jin Kim, U-verdenen ble designet av den britiske arkitekten Eric Wong og animasjonen ble skapt i samarbeid med det irske studioet Cartoon Saloon (som sto bak «Sangen fra havet» og «Ulvevandrerne»). Mens det kraftfulle musikksporet er komponert av svenske Ludvig Forssell, kjent for sine soundtracks til Hideo Kojima-dataspillene «Metal Gear Solid V: The Phantom Pain» og «Death Stranding».

Det er elementer i «Belle» som fortsatt føles veldig erketypisk japanske; med tårevåte følelsesutbrudd, veldig svulstige sangnumre og sosiale koder som kan være litt vriene å knekke for dem som kanskje ikke ser så mye anime. Etter verdenspremieren under fjorårets Cannes-festival ble filmen møtt med stormende jubel og stående applaus som angivelig varte i fjorten minutter. «Belle» ble dessuten en av de største kassasuksessene i hjemlandet i fjor. Ikke i seg selv noe uvanlig for Mamoru Hosoda, som i lang tid har blitt hylles som den nye Miyazaki. Jeg mistenker allikevel at «Belle» vil bli mer polariserende enn hans tidligere filmer; den gaper over fryktelig mye på en gang og er så hjertet-i-hånden-oppriktig at det kan få oss kynikere til å instinktivt rygge litt. Hosoda bylter inn noen veldig mørke temaer i en visuelt overdådig gavepakke, som er så fullstappet av ideer at filmen blir litt overveldende. Men det er samtidig en film drevet av en personlig visjon, skapt av en ekte kunstner.

«Belle» er fullgodt dubbet på norsk av blant andre stjerneskuddet Hannah Storm, som virkelig imponerer i sangscenene, samt Herman Tømmeraas og Victor Sotberg, men i tillegg settes den japanske originalen også opp på kino her hjemme.