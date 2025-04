Mørk og saftig syrahvin

Vinkooperativet Les Vignerons D’ Estézargues, som holder til mellom Avignon og Nîmes i Rhône-dalen, regnes som det beste i Frankrike. Kooperativet ble dannet i 1995 av 13 små vingårder, der de bestemte seg for at hver vingård skulle ha sin egen vin som skulle selges under eget navn. En av disse er Dom. d’Andézon som lager vin av 100 prosent syrah fra de eldste og beste vinstokkene på eiendommen. Vinen er inne på polets basisutvalg i 2023-årgangen og er en praktfull, mørk og saftig rødvin – og uten tvil et av polets aller beste rødvinskjøp.

Ch. de Ségriès holder til i Lirac, litt lengre sør i Rhône-dalen, og lager vin av tradisjonelle blandingsdruer der hovedandelen består av 60 prosent grenache. Det er åpenbart at det har vært varmt i 2023, for dette er en vin som har fått 15 prosent alkohol, noe den tåler oppsiktsvekkende bra.

Blant ukens viner er også to bobleviner. Galiano Borgo fra Piemonte er laget av chardonnay og har fint mineralpreg. Sekten til Rheinhessen- produsenten Knewitz er laget av riesling og er en lett og delikat vin som er inne på flere polutsalg.

---

6

VIN

3133701 Dom. d’Andézon 2023 (Côtes du Rhône, Frankrike) kr 189,90 (88 poeng) (BA)

Har nokså kraftig rødlilla farge og lukter av mørk bjørnebær- og kreklingfrukt sammen med pepper og lyse blomster. Har meget bra konsentrasjon og smaker av mørke og syrlige skogsbær sammen med urter og krydder. Har litt tannin og meget bra syre i avslutningen.

---

---

6

VIN

3133501 Ch. de Ségriès 2023 (Lirac, Frankrike) kr 224,90 (88 poeng) (BA)

Middels kraftig rødlilla farge og lukter av modne og mørke bær sammen med litt tørket frukt urter og krydder. Smaker av mørk og syrligsøt bærfrukt sammen med urter og krydder. Avslutter med litt tannin og bra syre.

---





---

6

VIN

18881101 Galliano Borgo Maragliano Alta Langa Blanc de Blancs 2020 (Piemonte, Italia) kr 300,70 (88 poeng) (BA)

Har nokså lys gulfarge og lette og fine bobler. Lukter av sitrus, eple, nøtt og bakst. Er nokså lett, har bra mousse og smaker av sitrus og eple sammen med litt saltaktig mineralpreg før den avslutter med nydelig syre.

---

---

6

VIN

13515601 Weing. Knewitz Riesling Sekt Brut 2021 (Rheinhessen, Tyskland) kr 269,90 (88 poeng) (BU)

Har nokså lys gulgrønn farge. Lukter av sitrus og grønt eple sammen med mineraler og noe bakst. Har fine bobler og er lett og delikat i smaken der det går i sitrus, bakst og mineraler før den avslutter med meget bra syre.

---





Ukens anbefaling:





---

6

VIN

4907201 Lequin-Colin Bourgogne Cote d’Or Chardonnay 2023 (Burgund, Frankrike) kr 269,90 (88 poeng) (BA)

Den enkleste hvitvinen til burgunderprodusenten Lequin-Colin har kommet på polets basisutvalg i 2023-årgangen, og er et fabelaktig burgunderkjøp med tanke på prisen. Den har nokså kraftig gulgrønn farge og lukter av sitrus og eple sammen med nøtt og noe fat. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av eple, sitrus, smør og nøtt sammen med noe fat før den avslutter med nydelig syre.

---