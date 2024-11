Queens of the Stone Age tilbake til Øyafestivalen

Queens of the Stone Age sto opprinnelig som toppnavn på festivalen som ble avviklet i august i år, men måtte avlyse både Øya og andre festivaler fordi vokalist Josh Homme ble tvunget til å avbryte turneen og reise hjem til USA for en akutt operasjon. I stedet ble Jack White hyret inn som erstatning.

Nå gjør Josh Homme og QOTSA som de også kalles, opp for fjorårets fortvilelse over at et av USAs fremste band innen en blandingssjanger som spenner fra psykedelisk rock til stonerrock og tung metal, avlyste i 2024.

Queens of the Stone Age i Øya-Amfiet

«Siden Queens of the Stone Age måtte avlyse av helsemessige årsaker i sommer, har vi hatt tett dialog. Bandet har ønsket å gjøre det godt igjen til sommeren, for alle skuffede fans. Vi er utrolig fornøyde med å fortelle at det nå er klart at det blir QOTSA-konsert i Amfiet på fredagskvelden», heter det fra Øyafestivalen i en pressemelding i forbindelse med at festivalen slipper fem nye band, alle til fredagen.

Blant dem Fontains DC, de ekstatisk lurvete heltene fra Dublin i Irland, med vokalist Grian Chatten i front, som da blir med og spisser rock-profilen på Øya-fredagen 8. august.

Stor stemning på Øyafestivalen 2024, nå planlegges Øya 2025. (Mode Steinkjer)

Når Queens of the Stone Ages kommer til Øyafestivalen neste år, vil det bli deres første konsert i Norge på langt over ti år. Et av de største bandene innen den blytunge groove-rocken, etablert av den tidligere Kyuss-vokalisten Josh Homme i 1997, har hatt sporadiske pauser underveis mens blant andre Homme har dyrket andre bandprosjekter. I 2023 kom imidlertid albumet «In Times New Roman», som ga dem en ny giv og en ny turné som altså kommer til Norge ett år på overtid.

Chappell Roan til Øya

Øyafestivalen har ligget litt etter de andre store festivalene i Oslo når det gjelder å slippe navn foran neste års festivalsesong. Men når festivalen i Tøyenparken først gjør det, kommer det to solide slipp på en og samme uke.

Først ble det klart at den amerikanske popsensasjonen Chappell Roan, som er en av verdens største popartister akkurat nå etter låter som «Hot to Go» og «Good Luck, Babe», kommer til Øyafestivalen onsdag 6. august, som er åpningsdagen. De får følge av blant andre kultbandet Khruangbin, Texas-trioen som har trollbundet Øyafestivalen før og som siden er blitt et kultband «alle» vil samarbeide med.

Chappell Roan: The Midwest Princess Tour - Franklin, TN Chappell Roan spiller på Øyafestivalen på åpningsdagen neste år. (JASON KEMPIN/AFP)

Mens åpningsdagen blir viet den nye popen, ser altså fredagen ut til å bli en festivaldag viet rocken, men også andre energiske innslag fra øyriket i vest, blant annet Kneecap, den fremadstormende rap-trioen fra Belfast, samt den britiske artisten, sangeren og låtskriveren Nilüfer Yanya, som etter albumet «My Method Actor» fra 2023 har fått en stadig større krets følgere. Blant dem er Adele og The XX, som har falt for den unike blandingen av klubbmusikk, pop og postrock. Yanya er for øvrig også booket til Pstereo i Trondheim neste år.

Femte klare band denne dagen er også irsk, nærmere bestemt folkrockgruppa The Mary Walloper.

Fra før av har Øyafestivalen i tillegg sluppet britiske Wet Leg, amerikanske MJ Lenderman and The Wind, norske Anna of the North, The Impossible Green fra Trondheim og stortalentet Anna Lille.

