Jack White på Øya: Svært godt, men litt for kort

KONSERT

Jack White

Øyafestivalen

Som det sto i anmeldelsen av albumet i forrige uke er dette et lykketreff. Et strålende opplagt nytt album etterfølges av et innhopp på Øyafestivalen som innbytter for en skadet Josh Homme i Queens Of The Stone Age. Begrepet «superreserve» har sjelden vært mer passende.

Jack White og bandet hans går på til tonene av Iggy Pops «No Fun», en gammel slager fra Detroit-rocken. Men moro skal det bli, som vi hører av de første brutale gitarakkordene, det første sterke primalskriket. De begynner konserten som plata åpner, med «Old Scratch Blues», og bekrefter forventningene. White har gått tilbake til et mer innbitt, utagerende uttrykk som mest minner om det første konsertmøtet med The White Stripes, i kjelleren på Chateau Neuf i 2002. «That’s How I’m Feeling» får en råere behandling enn på plata, og bekrefter at dette kommer til å gå hardt for seg. Gitarsoloene er ofte lenger enn på plata, og bandet jammer mer.

Jack White spiller med Dominic Davis (bass), Bobby Emmett (tangenter) og Patrick Keller (trommer). De kan både høres ut som tenåringer i garasjeband og hard stadionrock på Led Zeppelin-nivå – et spenn som ikke er så stort som man egentlig kunne tro.

Siden det nye albumet hylles som en gjenopplivning av lyden av The White Stripes passer det godt at han tar med flere låter fra denne tida. «Dead Leaves In The Dirty Ground» blir også lenger enn før, men gjør det dessverre også klart at det ikke er så mange av de tusener på tusener som hører etter. At det kanskje ikke er så mange som husker The White Stripes, og som så ofte ellers foretrekker å stå og bable med hverandre. Rope til hverandre, faktisk, men rockhistorien går forbi

White roer litt med halvakustisk gitar og spiller country i «What’s Done Is Done», som en påminnelse om hans tidligere mer beherskede utspill som soloartist. Den samme gitaren beholder han på for White Stripes mest joviale sang, «We Are Gonna Be Friends», som jeg heller ikke har inntrykk av at så mange kjenner igjen.

Jack White og bandet hans, rock'n'roll så det holder, selv i 2024. (Mode Steinkjer)

Den sosiale bekymringen «It’s Rough On Rats» fortsetter gjennomgangen av det nye albumet, selv om det er fare for at budskapet går tapt i den høyspente gitarlyden. Sånn fortsetter konserten med en blanding av de nye sangene og gamle favoritter. «That Was A Long Time Ago» bekrefter sitt rykte som en av de ferskeste sangene. «What’s The Rumpus» også. Dette er gøy.

Som en ekstra gavepakke kommer en av Whites aller mest avholde sanger, «Steady As She Goes» fra hans gamle hobbygruppe The Raconteurs. Den beste sangen som kom i 2006, som og fortsatt noe av det fineste som høres kan. Nå blir det endelig litt liv i hele Amfiet, med allsang attpåtil. Den en gang så tilforlatelig trivelige kraftpopen blir her transformert til skitten Detroit-rock, men bevarer sjarmen. Den blir godt mottatt, men det er ingenting mot hva vi har igjen.

Jack White har igjen tatt på seg sin trofaste, velbrukte Kay Hollowbody-gitar fra 50-tallet. Den som passer best til å spille riffet som er blitt en farsott i det nye århundre, sist avsunget gjentatte ganger på forskjellige OL-arenaer for å sprite opp stemningen. «Seven Nations Army» er en blitt en sang der bandet like godt kan ta pause mens sangeren lener seg på folkemassens messing. Er vi litt lei av den nå? Kanskje, men dette er blitt et fenomen, et ritual som i sin opprinnelige form alltid vil sette fyr på alle festivaler. Folket fortsetter å synge selv om bandet har gått av scenen.

Ingen sanger kan følge etter «Seven Nations Army». Men konserten har vart i 70 minutter. Det er 20 minutter igjen av Øya-festivalens tilmålte tid på kvelden. At en mann med så mye på hjertet gir seg så tidlig blir kveldens eneste skuffelse, men det var stort så lenge det varte.