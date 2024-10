Hvitevarerock og norske legender til Tons of Rock

Et av verdens største black metal-band er norsk, og neste år starter de sin nye turné med sin eneste konsert i Norge, på Tons of Rock. Sist Dimmu Borgir spilte på festivalen på Ekebergsletta i Oslo, var i 2022. Neste år spiller de fredagen under festivalen som varer fra 25. - 28. juni, samme dag som Kaizers Orchestra.

Ytterligere tre band er nå bekreftet til samme dag. Det er Exodus, thrash metal-kongene fra Californias Bay Area-distrikt, den svenske proglegenden Meshuggah og verdens største hvitevareband, Hurra Torpedo fra Oslo.

Tons of Rock-publikummet på Ekebergsletta, her i 2024. (Mode Steinkjer)

Kaizers Orchestra og Tons of Pop

Kaizers Orchestra spiller i 2025 det som kan bli bandets største konserter noensinne, en stadionturné som bringer dem til Stavanger, Bergen, Trondheim og København. Men først til Tons of Rock som headliner på fredagen, en booking som på sosiale medier har delt festivalens trofaste fans. Noen har omdøpt festivalen til Tons of Pop, mens andre påpeker ganske riktig at Kaizers er rock og at festivalen vitterlig heter Tons of Rock.

Med slippet av Dimmu Borgir blant annet, er nok balansen noenlunde gjenopprettet, og noe tyngre enn Hurra Torpedo finnes knapt, i hvert fall regnet i vekten på instrumentene.

Hurra Torpedo gjenoppstår på Tons of Rock. Her fra sin storhetstid under plateinnspilling i 2006. Fra venstre Egil Hegerberg, Kristopher Schau og Aslag Guttormsgaard. (Arne Ove Bergo/Dagsavisen)

Kristopher Schau i Hurra Torpedo på Tons of Rock

I pressemeldingen fra Tons of Rock heter det at «En eneste aller siste gang spiller verdens største hvitevareband live». Hurra Torpedo la egentlig opp i 2012. Da sa det stopp for Kristopher Schau, Aslag Guttormsgaard og «Bare» Egil Hegerberg, en trio med forgreininger til band som The Dogs og Black Debbath. Da hadde de under dekknavnet Farbror Blå (alle heter det) i 20 år slått løs på frysebokser, komfyrer og andre «instrumenter». De hadde spilt over hele Europa, blitt et kultband i USA og deltatt på store festivaler som South By Southwest med coverlåter som «Total Eclipse Of The Heart» fremst i pannelappen. Nå blir det en siste runde på Tons of Rock med hvitevarer før helsa og teknologi sier stopp, heter det fra festivalen.

Black Debbath pleier tradisjonen tro å åpne hele festivalen. De er ennå ikke bekreftet for årets festival, men ingen skal bli overrasket om to av Farbror Blå-musikerne dukker på også på festivalens første dag.

Dimmu Borgir på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Dimmu Borgir og Green Day på Tons of Rock

Dimmu Borgir har rundet 30-årsjubileum som et av sjangerens mest innflytelsesrike band. I 2022 spilte de med hvitmalte ansikter og blinkende kors midt i solsteiken, og hadde blant andre Agnete Kjølsrud (fra Djerv og Animal Alpha) med som gjest på låten «Gateways». Nå legger bandet opp til en intensiv turné neste år med Tons of Rock som startskudd, og lover et nytt og større show med flere gjester.

Fra før har de sluppet Green Day som toppband på torsdagen, samt Jinjer fra Ukraina, de norske black metal-legendene Emperor, tyske Electric Callboy, Alestorm, amerikanske Lorna Shore, The Good, The Bad & The Zugly og Kim Dracula.

