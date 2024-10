Festivalfavoritter tilbake til Tons of Rock

Det er allerede klart at amerikanske Green Day spiller på neste sommers Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo. Med en headliner på plass, annonserer nå Norges største festival ytterligere ni band. Blant dem Jinjer fra Ukraina, black metal-legendene Emperor og det australske fenomenet Electric Callboy.

– Vi tar med oss den overveldende responsen og trøkket fra Green Day, og slipper ni nye fantastiske artister til Tons of Rock 2025. Å se neste års plakat ta form med eksklusive konserter med nasjonalskatter som Emperor og norsk rocks beste og mest vitale band The Good, The Bad & The Zugly sammen moderne sensasjoner som Electric Callboy og Kim Dracula er helt rått, sier bookingansvarlig Jarle Kvåle i Tons of Rock i en pressemelding.

Ukrainske Jinjer til Tons of Rock

For mange vil høydepunktet i dette andre slippet av artister være Jinjer, den intense ukrainske groove- og metacorelgruppa med Tatiana Shmailyuk på vokal. De kommer opprinnelig fra Donetsk, og har etter hvert har tatt halve verden med storm. Konserten med Jinjer i teltet på Tons of Rock i 2022 gjorde at mange har satt dette bandet øverst på ønskelistene sine for et «comeback» på Ekebergsletta.

I 2024 feiret festivalen som flyttet til Ekebergsletta fra Halden 2024 tiårsjubileum med blant andre Metallica og Judas Priest på plakaten. Første slipp foran neste års festival, som gå over fire dager, er altså Green Day og nå en hel bunke band som garantert vil skape oppmerksomhet blant festivalpublikummet, som kan telle så mange som totalt 150.000 om arrangementet blir utsolgt.

Les også: Metalgudene varmet Tons of Rock (+)

Electric Callboy og techno

Et band som vil dele massene er fenomenet Electric Callboy, et technometallens «boyband» fra Australia, som går under betegnelsen electronicore. De har hørt en god del på både Rammstein og industriell techno fra 90-tallet, og legger du til litt glam og albumet som beskrivende nok heter «Tekkno», hvor hiten «We Got The Moves» har over hundre millioner avspillinger på Spotify, kan du allerede nå se for deg den mest kaotiske konserten under neste års Tons of Rock når det kommer til publikum.

Electric Callboy har allerede et stort publikum også i Norge, og festglade fans kan nå for første gang oppleve dem her hjemme. Det er bare å stålsette seg foran «Everytime We Touch».

Tyske Powerwolf på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Powerwolf tilbake

De får for øvrig følge av tyske Powerwolf, enda et band som har stått på Tons of Rock-scenen før. Da spilte de på hovedscenen med sitt visuelt ambisiøse show av film, kostymer og tung sminke. Nå kommer de tilbake for å vekke slemme med småvulgære låter og det nye albumet «Wake Up The Wicked».

I tillegg bekrefter Tons of Rock de norske black metal-legendene Emperor, som skal spille sin eneste konsert i Norge i 2025 på Ekebergsletta. Samt Old Man’s Child, grunnlagt i 1993 av Galder, eller Tom Rune Andersen Orre som inntil nylig var gitarist i Dimmu Borgir. Old Man’s Child er en av de virkelige legendene innen black metal-miljøet, og gjenforeningskonserten – bandets første på hele 25 år – finner sted på Tons of Rock.

Les også: Vilt og vakkert med Metallica på Tons of Rock (+)

Hadeland-legendene i The Good, The Bad & The Zugly, med Kveletak-vokalist Ivar Nikolaisen i spissen, er det eneste av de ni bandene som er plassert på dag, nærmere bestemt torsdag 26. juni, samme dag som Green Day spiller

I slippet for festivalen som finner sted fra 25.–29. juni 2025, inngår også det australske TikTok- og Youtube-fenomenet Kim Dracula, samt det skotske piratmetalbandet Alestorm.