Vilt og vakkert med Metallica på Tons of Rock

Lars Ulrich takker entusiastisk på dansk når dansen er over på den første av årets Tons of Rock-kvelder, etter at fyrverkeriet har regnet over Ekeberg og noen av tidenes mest kjente metallåter har blitt slynget ut over publikum. Men denne kvelden er det vi som skal takke. Metallica leverte ingen perfekt konsert på Tons of Rock, men det de manglet i presisjon tok de igjen i et eksklusivt låtvalg og mye entusiasme.

Mange mener mye om Metallica, bandet som ble dannet i 1981 etter initiativ fra trommeslager Lars Ulrich, og som utover 1990- og 2000-tallet ble verdens største metalband. Oppturer, nedturer, avskrivinger og framskrivninger har preget bandet som uansett er selve pynten på kaka når Tons of Rock inviterer til 10-årsjubileum. 38.000 publikummere denne dagen alene er rekord på sletta. Til sammen vil festivalen samle 150.000 før helgen er omme.

The M72 World Tour

Konserten Metallica kommer med til Oslo er en del av «The M72 World Tour», som startet i kjølvannet av 2023-albumet «72 Seasons». Vanligvis spiller de to konserter i hver by de besøker, med helt ulike låter hver av kveldene. Til Tons of Rock kom de med et endagsshow av et festival-frieri med noen av bandets mest kjente låter buldrende ut over sletta etter den tradisjonelle introen over anlegget, AC/DCs «It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)» og Ennio Morricones «Ecstasy Of Gold».

Det er ikke fritt for at det var gull i blikket til de over 38.000 som flokket seg foran, rundt og i den ringformede scenen på Tons of Rock heller. Når de åpner med «Whiplash» fra debutalbumet først, og så følger opp med «Creeping Death» fra 1984-albumet «Ride The Lightning», er det som en brutal omfavnelse av hele historien. Det er også et signal til fansen om at bandet selv husker hvor de kommer fra, selv om alt er blitt så mye større, og viraken rundt bandets bevegelser nærmest blitt uoversiktlige. Bandmedlemmene runder nå etter tur seksti år og vel så det med. Eldstemann, vokalist og gitarist James Hetfield (63), har ikke alltid hatt oddsen på sin side, mens danske Lars Ulrich bak trommene har måttet tåle det meste fra fansen som elsker å gi han skylda for alt de mener er galt med bandet til enhver tid.

Metallica på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

«Enter Sandman»

Kanskje slår ikke Ulrich like nådeløst som før, men han tar igjen det meste i selvsikkerhet og en ujålete tilnærming til selve myten Lars Ulrich. Så har du Trujillo som heavyrockens stødigste ankerfeste, og gitarist Kirk Hammett som ser ut som han har vokst sammen med gitaren. Når «Enter Sandman», etter en forrykende «For Whom The Bells Toll», hogger gjennom publikum, skal vi tåle dødpunktene som kommer etterpå. Så får vi heller diskutere hva som er best av gammel og ikke fullt så gammel Metallica senere.

De seige hitsene deres er unektelig effektive på en kveld som denne, når de fyrer av pyro og fyrverkeri mens sola går ned over det som en gang her Eikeberga. James Hetfield gliser og stortrives der han står, og vise en imponerende stamina både vokalt og fysisk. Det er i det hele tatt et heltent Metallica som møter oss, selv om timingen mellom låtene kunne vært bedre. Når tittelkuttet fra den nyeste platen kommer flater stemningen ut som forventet. Men «72 Seasons» er ingen dårlig låt. Ofte kan det være en halv lidelse nå band på denne størrelsen insiterer på å spille nye låter, men Metallica komme overaskende godt fra det både fordi publikum kjenner til materialet, men også fordi det er noe av det beste de har gjort i nyere tid. «If Darkness Had A Son», ville navnet blitt Metallica.

Metallica synger CC Cowboys

James Hetfield er pratsom, glad for å være i Oslo og hilse på de mange barna med store øeklokker som vaktene har gitt ekstra god ståplass på barrikadene. Vi aner hva som kommer. Det har lenge vært en tradisjon at bandet om lag halvveis i settet setter beistet i frigir med et pausenummer hvor Hammett og Trujillo lar Ulrich og Hetfield trekke pusten. Og gitaristen og bassisten inviterer til fest så det holder. Selvsagt har de lært en ny norsk sang.

Sist de var i Oslo var det «Take On Me», i Granåsen «Forelska i lærern, men CC Cowboys’ «Vill vakker og våt» var vel noe av det siste vi hadde ventet oss. En rusten, tillært versjon som fikk sletta til å synge av full hals, supermorsomt, men ingen kan vel påstå ar det var sommerens vakreste øyeblikk.

Det skal ta seg opp. Hetfield går tilbake til 1984, og «Fade To Black» blir et ømt og hardt øyeblikk, en låt tuftet på en trist hendelse, en sønn som miste sin mor, og som omsatt for nær 40.000 mennesker førti år etter blir et øyeblikk for de blant fansen som har gravd seg godt ned bak det svarte albumet som ga Metallica verdensherredømme.

Det går en rød tråd fra «Fade To Black» til «Shadows Follow», nok en låt fra den nyeste skiva, en knallhard og tung sak hvor Hetfield snakker fra hjertet når han synger «Facing my demons, now I know/If I run, still my shadows follow/I say no, still my shadows follow». Det har vært mange demoner i nærheten av dette bandet, og Hetfield har hilst på brorparten.

Det er første gangen Metallica spiller på Tons of Rock. Før festivalen flyttet til Oslo hadde de neppe kapasitet til å ta imot bandet som de siste gangene har spilt på steder som Telenor Arena, Koengen i Bergen og nevnte Granåsen i Trondheim. Ekebergkonserten telles som bandets 20. i Norge, nærmere 40 år etter at de spilte her første gang, i datidens metalstorstue Skedsmohallen. Den såkalte «Snakepit»-scenen de reiser rundt med i dag ville selv uten publikum rundt fått plass der.

Metallica på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Saxon-gitaristen

Men gamle dager er på ingen måte glemt i Metallica. Også på Tons of Rock på åpningsdagen sto legendariske Saxon på programmet. Og Saxon-gitaristen Brian Tatler som en gang spilte i Diamond Head, e en god venn av Metallica. Hetfield forteller om konserter på Whiskey A Go Go i Los Angeles i 1982, da de varmet opp for nettopp Saxon. Nå er det på en måte omvendt, men Tatler inviteres inn på scenen som den legenden han er, til låten «Am I Evil?», som også går helt tilbake til Metallicas begynnelse da de puttet den på b-siden til singelen «Creeping Death». Opprinnelig en Diamond Head-låt og en av hardockens virkelig store klassikere, en gitarmettet slugger hvor Tatler virkelig får vist at «old school» gitarsoloer kan velte store gressletter. «Et av de tyngste riffene som noensinne er skrevet», slår Hetfield fast. Fo øvrig er det første gangen de spille den på turneen, så Oslo fikk et eksklusivt øyeblikk på Tons of Rock.

Men Tons of Rock responderer bare høyere når Kirk Hammett så triller ut «Nothing Else Matter» i en fin og seig versjon, for en gangs skyld framført med den inderlige pasjonen låten inneholder. Hetfield viser igjen at han kan definere en sang nesten med stemmen alene. Det skal bli tyngre. «You guys want heavy? Metallica gives you heavy, Oslo», gauler Hetfield, og ingen gjør «tyngre» enn Robert Trujillo når han denger på bassen i knehøyde og Hetfield og de andre hamrer ut «Sad But True». Det blir et herlig tungt øyeblikk, kanskje konsertens alle beste.

Metallica på Tons of Rock. (Mode Steinkjer)

Lars Ulrich og «Master Of Puppets»

Så flytter Lars Ulrich ut på slangepiten han også, og nok en ny låt står for tur, «Lux Æterna», den mest «poppa» låten fra «72 Seasons». Vi nærmer oss slutten og alle vet hva som gjenstår. Først «Kill’em all» så tårene spretter blant kjernefansen, men så skal det sprette enda mer. «Hvis jeg sier Seek», så vet dere hva jeg snakker om», spør Hetfield. Ja, roper alle, uten helt å vite hva som venter. «Seek And Destroy» selvsagt, men også dusinvis av gigantiske gule og svarte ballonger som får mange til å glemme scenen og musikken i den elleville jakten på å dunke dem videre. Pyroen varmer hele sletta, helikopterlyden surrer og så skrur de til med «One», en rocka og lurvete versjon. Alle fire er nå forrest på «slangen», Ulrich hamrer løs og klassikeren slingrer avgårde som et godstog over solslyng.

Nå nærmer vi oss klimaks, og «Master Of Puppets» får fansen i ekstase. Hetfield får konkurranse når refrenget «obey your master» overtas av sletta, og fyrverkeriet dreper ethvert håp om ekstranummer når det gjør en effektiv ende på en konsert som Tons of Rock har drømt om, og som i Metallica-øyemed overgår de fleste besøkene de har hatt på norsk jord i nyere tid.